Nuevas políticas para los grandes retos globales

El pasado fin de semana, en la cumbre del G-20 celebrada en Roma, los líderes de los países participantes en este foro, incluyendo a España, alcanzaron una serie de acuerdos acerca de las medidas a tomar para frenar el calentamiento global, promover medidas para un desarrollo sostenible y ayudar a los países con menos recursos para emprender el mismo camino en aras de la preservación de nuestro planeta.

Como dice nuestro presidente Pedro Sánchez, esta cumbre ha trasladado un mensaje de confianza a la opinión pública mundial sobre el compromiso conjunto de todos los países con una recuperación fuerte, sostenible, justa e inclusiva; y la firme voluntad de hacer frente a los grandes retos globales del presente y del futuro.

Grandes retos de presente y de futuro que no pueden dejarnos indiferentes, y que implican la necesidad de poner en marcha políticas nuevas, más sensibles con el medio ambiente, que tengan presentes a nuestros jóvenes y, sobre todo, que sean de marcado carácter feminista. La lucha contra las consecuencias palpables e indiscutibles del cambio climático debe ir de la mano de otras políticas que consistan en prestar ayuda y soporte económico para los países más vulnerables.

Es por ello justo destacar el compromiso de España en esta materia, ya que nuestro país se ha comprometido a realizar aportaciones al Fondo para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento, y a seguir impulsando el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, para superar la crisis mundial provocada por la pandemia de la Covid-19 de una manera más justa, sostenible e igualitaria. Las decisiones que ahora tomamos tendrán efectos en el futuro de las próximas generaciones, en los jóvenes y niños y niñas de hoy, por lo que urge afrontar con decisión y audacia estos desafíos tan importantes.

El compromiso del Gobierno de España no se queda en la esfera internacional. Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 son un reflejo claro de las prioridades del presidente Pedro Sánchez: modernización de la economía, creación de empleo, recuperación justa para todos y todas, protección de nuestro medio ambiente y poner en el centro de todas las políticas a las personas, especialmente a jóvenes y mujeres.

Estas cuentas, las más expansivas de la historia, servirán para consolidar la recuperación económica, la reactivación del empleo y el crecimiento económico, siendo además acordes a los planteamientos de los organismos económicos internacionales, que coinciden en señalar que las medidas del Gobierno de España van en la línea correcta.

En este sentido, no podemos olvidar los parabienes recibidos por nuestro país desde las instancias europeas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado ante Bruselas, y que permitirá la efectiva ejecución de los Fondos Europeos que llegarán a España. Es importante que seamos conscientes de lo conseguido por nuestro país en estos difíciles momentos y valorar como merece la gran cantidad de inversiones ejecutadas y reformas legislativas aprobadas. Por eso, son tan importantes las nuevas leyes educativas, la de cambio climático, la de la reforma de la Formación Profesional, el ingreso mínimo vital, la regulación del teletrabajo o la futura agenda digital para el año 2025. Porque no solo muestran el carácter progresista y sensible con los problemas sociales de este Ejecutivo, sino porque marcan el camino hacia el futuro de todo un país.

Los Presupuestos para el año 2022 recogen no solo la inyección de más de 27.000 millones de euros de los Fondos Europeos, sino también una partida de más de 12.000 millones para políticas de juventud, el doble de lo previsto para el año anterior, con medidas para facilitar el acceso a la vivienda y reducir las cifras de desempleo. Del mismo modo, incluyen la mayor partida de la historia en investigación, desarrollo e innovación y digitalización: 13.298 millones de euros, casi el doble que hace dos años, incorporando medidas para atraer y retener el talento y para mejorar las condiciones laborales de los investigadores.

Estas cuentas contemplan una inversión pública histórica para ahondar en la cohesión social, ya que la inversión en esta materia superará los 240.000 millones de euros. Gracias a este aumento, España contará con el triple de recursos para la sanidad pública, incrementándose el gasto en dependencia un 23%, y un 4,8% para las pensiones para cubrir la revalorización de las mismas. Por su parte, para protección social se contemplan más de 4.000 millones para financiar el ingreso mínimo vital y otras prestaciones.

El carácter feminista de este Gobierno, y de las políticas que lleva a cabo, se ve también con claridad con la inversión de 500 millones de euros destinados a las políticas de igualdad de género. El mayor presupuesto de su historia. Entre las medidas a destacar: el programa Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el Plan Corresponsables y las políticas para combatir la violencia de género.

Son tiempos de políticos y políticas valientes. De toma de decisiones que en ocasiones son difíciles pero que son más que necesarias para consolidar una sociedad más justa e igualitaria. Una sociedad en la que los jóvenes, las mujeres, y las minorías sociales se encuentren en el centro de la acción de Gobierno. Tiempos para asentarnos en el camino que nos lleve a seguir disfrutando de nuestro planeta respetando el medio ambiente, pensando en las generaciones futuras.

A pesar de los obstáculos y los impedimentos de una oposición conservadora, que cada día es más intransigente, y ante los evidentes avances cosechados por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, hemos iniciado un camino de progreso que debe ser irreversible, por el bien de todos y todas.