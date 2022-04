Analista de inteligencia, la sombra del CEO

¿Y si pudiéramos gestionar y competir con información de lo que no se ve, de lo que no se sabe todavía? ¿Y si tuviéramos mejor información que nuestros competidores y pudiéramos decidir y comunicar antes y mejor? Estaríamos en el escenario que un analista de inteligencia prepara porque la inteligencia competitiva o empresarial nos permite algo fundamental, anticiparnos. Y nos anticipamos al disponer de mejor información, de su análisis y de las consecuencias de ese análisis. Cada vez más, el éxito radica en hacerlo bien a la primera, el fin de estos profesionales. En un mundo hiper competitivo, no hacer nada ya no es una opción; hacerlo tarde supone perder dinero.

El analista de inteligencia competitiva o IC puede ser pieza clave en el entorno del CEO para su éxito. Es la baza más preparada para poner blanco sobre negro todos los factores que el CEO debe analizar, el consejero particular que va un paso por delante abriendo escenarios y marcando cada invisible en una operación. El analista te da el dato para dar en la diana en el momento acertado. Sus facultades son estimativas y preventivas; pero su mayor valor se encuentra en la prescripción: “qué hacer si…”, “qué hacer para…” y por qué…

No es una tarea instantánea, una inspiración del momento y, nunca, de intuición; es trabajo exhaustivo, férreo y ordenado de detección en multitud de fuentes de información que otros departamentos no disponen. Se consigue tras un proceso tedioso de evaluación, cotejo, segmentación y análisis, en donde cada información es tratada con máximo rigor. El analista es un perfil complejo, con capacidades innatas y mucha formación. Piensa distinto porque se preocupa por “eso que no es evidente”. Su trabajo es prever lo desconocido, hacerse preguntas y buscar la información necesaria hasta que todo aflore. Se preocupa por qué podría no haber evaluado, y por ser el primero en obtener la información. Es garantía de saber lo necesario a tiempo. Pronto, como ocurrió con el márquetin, cada empresa tendrá su analista de inteligencia. Si es pequeña, también, como función diluida entre distintos perfiles.

Cuando detectamos una amenaza, hace tiempo que comenzó; y si vemos una oportunidad, el primero en aprovecharla se lleva el gato al agua

La IC, hoy, resulta imprescindible para cualquier proyecto: el mercado no está para el ensayo-error. Desde la internacionalización hasta la comunicación por grupos de interés, seguimiento patentes y marcas, previsión de tendencias, crisis reputacionales, intentos de desestabilización mediática, licitaciones en donde “saber” ahorra costes, análisis geoestratégicos, exploración de oportunidades, de amenazas. Saber todo ello permite también la mejor comunicación a todos los grupos de interés.

Nos toca un escenario VUCA+H: Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad y, ahora, Hiperconectividad. Una sociedad líquida y cambiante; todo es “para ayer”, con frecuentes estrategias de desinformación, amenazas de “zona grises”… Recordemos que cuando detectamos una amenaza, hace tiempo que comenzó; y si vemos una oportunidad, el primero en aprovecharla se lleva el gato al agua.