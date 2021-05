La ausencia de Ramos nos hace perder jerarquía

Vaya por delante que los 24 que convoca el seleccionador, sea quien sea, son los que representan a España y vamos a estar con ellos a muerte,

Dicho esto, la lista me provoca muy pocas garantías. Primero porque no veo ningún portero de jerarquía, esto ya lo había de antes.

Tampoco tenemos ningún central de garantías, la ausencia de Ramos nos hace perder la jerarquía que tenemos por lo menos a la hora de infundir miedo en los rivales. Y como líder del vestuario, tampoco entiendo que no esté entre los 26 que eran posibles.

Dentro de los centrales yo me hubiera llevado a Nacho porque ha terminado muy bien la temporada con el Real Madrid. Echo de menos a Jesús Navas porque no tenemos ningún lateral derecho puro.

Me sorprende que no haya ningún jugador del Sevilla cuando Joan Jordán, por ejemplo, ha hecho una grandísima temporada. También echo de menos en el centro del campo a Canales y a Mikel Merino, que me parecen jugador muy importantes.

No sé si esto tiene que ver con que miramos mucho más lo que pasa en las ligas de fuera y no valoramos lo que tenemos aquí, que son jugadores extraordinarios.

Pese a todo, son los que van con Luis Enrique y serán los nuestros.