Amenazantes pronósticos sobre la inundada España costera

No es una amenaza, sino una previsión de los científicos: el nivel de las aguas del mar va a subir en todas las zonas costeras. Ya se sabe por qué pasan estas cosas, pero nada, la gente y los gobiernos haciendo oídos sordos. Hay mediciones rigurosas que demuestran que el hielo antártico se pierde con una intensidad tres veces mayor que hace una década, que en Groenlandia y en las zonas limítrofes con el Ártico sucede algo parecido. No se entiende que la gente olvide que el hielo se derrite en estas zonas, también en las montañas como sucede en los glaciares del pirineo o los Alpes, y suele incrementar el volumen y la altura de mares y océanos, aunque alguien aluda al principio de Arquímedes para desmentirlo. A partir de ahí, como el agua no sabe estarse quieta se implica en corrientes cálidas o frías, más o menos saladas; se empeña en igualar poco a poco el nivel del mar, con lo cual lo sucedido en una esquina del mundo marino llega al extremo más recóndito.

Habríamos de preocuparnos por esos augurios que alertan de que mucha gente se verá afectada por episodios severos: unos 860 millones de personas según la ONU vive en zonas costeras, lo cual representa un 10% de la población mundial. El escenario más optimista de los científicos de la ONU alerta de que el nivel del mar se puede elevar 43 cms allá por el año 2100; al más pesimista apunta a unos 83 cms. Mal asunto para la gente que vive en la costa, pasa sus vacaciones cerca de ella o pesca en mares y océanos, que estarán muy revueltos.

Esta circunstancia provocará seguramente graves afecciones en construcciones cercanas al mar, en la reconfiguración de las costas, en los territorios y sus economías. Suele hablarse de esos países/islas lejanos de la Polinesia en donde tienen ya el agua al cuello, o de Bangla Desh, pero poco se dice del problema que ya nos afecta en la península Ibérica, en España tenemos casi 8000 kilómetros de costa. Del embrollo marino no se salva ni el recóndito Mar Mediterráneo, aunque su apertura al océano sea pequeña. Del asunto ya alertaba un informe de 2014 Cambio climático en la costa española elaborado por el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria para la Oficina Española del Cambio Climático. Pero ahí se quedó, que sepamos al menos.

Ese revoltijo marino del que aquí hablamos llega al aire. Lo carga de agua rápidamente, que descarga, sin ton ni son, allá donde le viene bien, originando destrozos como los que han sufrido estos últimos meses las costas mediterráneas desde Portbou a Tarifa, sin olvidar a las Baleares o el Cantábrico; incluso su repercusión ha llegado a zonas del interior. A qué se debe si no el incremento de tormentas y ciclones, su recurrencia y virulencia a la hora de destrozar todo lo que encuentra.

El mapa de los territorios de España más amenazados en un futuro no muy lejano, según el Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) hace especial hincapié en el riesgo que desafía al Delta del Ebro, Mar Menor, Doñana, Albufera de Valencia, entre otras zonas potencialmente expuestas, que se pueden conocer en un mapa interactivo. El previsible ascenso del nivel del mar provocaría la retirada de la costa española. No sería de extrañar que hubiese retrocesos en torno a tres metros en el litoral cantábrico, Galicia y norte de Canarias y de dos metros en el golfo de Cádiz y el Mediterráneo. Además, habrá que tener en cuenta los efectos que provocarán la artificialización desmesurada de la costa en las últimas décadas que han llenado de urbanizaciones, espigones, diques y paseos hasta la misma orilla del mar. Recordemos los millones de euros que se gastan en España en reponer las antropizadas líneas de costa cada vez que hay un episodio crítico, para volver a lo de antes que será eliminado de nuevo.

Hemos leído por ahí que la meta 13.1. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), habla de "Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países". Pues eso. ¿Dónde están nuestros gobiernos?