Hace tiempo me vino a la cabeza una pregunta: “¿Qué es triunfar?” Llevo unos meses escuchando ecos de fracaso entre la ciudadanía. Hoy le toca a uno, mañana a otro. Me llama la atención lo fácil que se utiliza ese término en esta sociedad de lo inmediato en la que vivimos. Atrás quedaron actitudes como la paciencia o la templanza. El mundo ha cogido la rutina de juzgar, da igual el qué, pero emitir un juicio siempre da la sensación de dejar a uno en el altar de la opinión. Vivimos en un país libre donde cada cual opina y tiene derecho a ello. Un verdadero lujo que hay que cuidar. Algunos incluso lo venden como hace un servidor, y otros esperan a que esta les sea requerida como aludía el otro día en un programa de televisión el expresidente Felipe González.

El fracaso convive con cada persona, hay que saber gestionarlo, pero también el éxito. La victoria necesita del triunfo, aunque el triunfo no depende del éxito. Es decir, en la vida no tienes por qué ganar para salir triunfador. Quizá pueda parecer difícil entender que gente como Simeone, que no ha conquistado la Champions jamás incluso perdiendo dos finales, sea una persona que ha triunfado. También es poco comprensible que alguien que ha salido por la puerta de atrás de la política como Albert Rivera no sea un triunfador, cuando consiguió meter 57 diputados en el Congreso tras hacerse una foto en la Plaza de Colón. Ejemplos como estos hay en todos los campos de la vida. Os animo a buscarlos.

Triunfar en la vida es algo muy básico que consiste en dar alegría y felicidad a los demás

La opinión pública ha pasado a ser un juicio en una plaza. Hoy eres un semidiós y mañana bajas al averno. No existen purgatorios, no cabe una medida intermedia. Con ello, se pierde la estabilidad, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando las cuatro patas de la mesa no están firmes.

Me voy a quedar con una reflexión que contestó a esa pregunta de la que os hablaba al principio. Triunfar en la vida es algo muy básico que consiste en dar alegría y felicidad a los demás. No hay más, ni depende del éxito que se consiga. Este apunte me lo transmitió un hombre demasiado sabio, al que echo de menos demasiado por culpa de la pandemia. ¡Qué razón tenía!