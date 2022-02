Por fin los animales

Ya era hora de que nuestro país tuviese una ley donde los animales sean los grandes protagonistas. Esto es algo que no entiende de siglas, y sí de avance social. Endurecer penas por maltrato, controlar la venta, acabar con las exhibiciones, que el sacrificio sea por pura decisión médica o poblacional, y que las personas estén concienciadas de lo que conlleva ser dueño de un animal. No hay que caer en fanatismos o posturas radicales, puesto que no se puede anteponer una vida de un perro a la de un ser humano, pero sí que era el momento de avanzar y dar un paso adelante como nuestro continente lo va haciendo. Una ley que no se mete en la experimentación para investigar, la tauromaquia o en los animales que son criados para la producción. Estas cuestiones tienen que ser tratadas aparte, de forma necesaria, pero ya con el simple hecho de regular lo comentado anteriormente se ve algo de luz en un tenebroso túnel que no ha tenido muchos avances en las últimas décadas en España.

Me alegra saber que dentro de unos años veremos que cada vez más gente aprende lo que significa tener un animal

Hoy en día ya ha quedado demostrado que los animales no son simples máquinas que son utilizadas en favor del hombre. La ciencia ha demostrado que no tienen capacidad para razonar, pero sí que tienen memoria o sienten emociones. Me gusta cómo hay generaciones de adolescentes y jóvenes cercanos a la veintena de edad, que ya tienen una sensibilización especial sobre los animales. Concienciar a la población es un trabajo de generaciones, y me alegra saber que dentro de unos años veremos que cada vez más gente aprende lo que significa tener un animal.

Dicen que hasta que no convives con uno, no sabes lo que es realmente quererle. Doy fe de que tenerlo en tu día a día te mejora en multitud de aspectos en tu vida. En ocasiones es sacrificado, toca el bolsillo o la pereza llama a tu puerta; aunque todo ello se acaba cuando ves una mirada sincera. En este mundo no estamos muy acostumbrados a ello.