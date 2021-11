Grandes gestos

El otro día estaba viendo en el El Homiguero la entrevista que Pablo Motos hizo a Ed Sheeran, el que quizá sea hoy en día el cantante más conocido del mundo y uno de los más exitosos sin duda. Todo lo que toca se convierte en oro, y mucha parte de la culpa la tiene su talento. Si alguien ha podido disfrutar de sus shows en directo se dará cuenta de que es un artista que además de una voz prodigiosa toca la guitarra de una forma sublime. Es habitual verle jugar con diferentes ritmos que va marcando con pedales en el escenario, es decir, la diversión está garantizada. A todo ello hay que sumarle la apuesta de sus sellos discográficos y agencias de comunicación por vender el producto en multitud de plataformas y eventos, y dotar de dinero cada nota que sale de su música.

Sabiendo todo esto llama la atención que sea una persona que no tiene teléfono móvil, ya que así puede disfrutar de su tiempo libre, o que haya cambiado la dieta tras tener que apartarse una temporada de los focos debido a problemas que estaba empezando a tener en su vida personal. Con apenas 30 años este joven británico no podía tener causas que le pasasen tanta factura. Genera dinero, tiene familia, goza de la salud de un chaval y es famoso allá por donde va, es decir, lo tiene todo en el mundo. Ahora bien, lo que verdaderamente hace grande a una estrella son los gestos. Dicen que las fuerzas superiores aparecen en los detalles, y no es que Ed lo sea, pero sí que demuestra la humildad de una persona que sabe lo que cuesta llegar al simple hecho de gozar de una oportunidad ante el exigente público.

Tras la citada entrevista le propusieron un juego donde tenía que adivinar si una serie de personas eran cantantes en la vida real o no. Estuvo ameno, ya que incluso se puso a tocar con la guitarra un tema de los Backstreet Boys con uno de los concursantes, pero hubo un aspecto que me dejó boquiabierto. Al terminar de escuchar a una chica cantar el tema Someone you loved de Lewis Capaldi se levantó a abrazarla y le dijo que si además de cantante era compositora, y que por qué no interpretaba una canción suya ante la audiencia. La artista, Lu Decker, lo hizo y Sheeran además le hizo promocionar sus redes sociales para darse a conocer. Estamos hablando del programa de mayor calado de la televisión en España y una referencia dentro del mundo de los shows televisivos del planeta. Y allí estaba Ed, ayudando a Lu a presentar su habilidad, cuando no tendría ni por qué hacerlo ya que el espacio era suyo para poder promocionar sus nuevos trabajos.

Los detalles dicen mucho de las personas, en este caso Ed Sheeran ha demostrado que vive en este mundo, y está en un planeta musical al que le costó subir tras empezar cantando y tocando la guitarra en la iglesia, para posteriormente publicar varias maquetas. Hablamos de hace tan solo poco más de una década. A Sheeran le dio la oportunidad Elton John, veremos a ver qué pasa con Lu Decker dentro de unos años y si es cierto que esto le sirvió para que su carrera despegase. Son muchos los ejemplos de estrellas que han apostado por artistas emergentes, me viene a la cabeza el caso de Johnny Cash con un joven Bob Dylan. Otro día hablamos de ellos. Gracias Ed, suerte Lu.