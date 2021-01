¡A vueltas con la incidencia acumulada, el peor indicador!

¿Cuándo hoy se ha abierto el telediario diciendo que la Incidencia Acumulada (I. A.) a 14 días por 100.000 habitantes en España es de 885, se ha dicho la verdad?

No; absolutamente no.

Por algún motivo difícil de identificar, todas las comparecencias y los informativos sobre la Covid-19 abren con el dato de I. A., siendo, como es, el menos fiable de todos los indicadores que hay para valorar la situación sanitaria Covid.

Veamos. Hay cuatro indicadores que el Gobierno incluyó en su semáforo Covid: I.A 14 días, positividad, porcentaje ocupación de camas de hospital y porcentaje de ocupación de camas de UCI. Se le olvidó, y nosotros se lo recordamos por segunda vez, incluir a los fallecidos, indicador que, evidentemente, es el más significativo si se quiere dar idea de la gravedad de una pandemia.

La positividad es un magnífico indicador de lo que cabe esperar en dos o tres semanas: si de cada 100 test que se hacen un día hay 10 que dan positivo y una semana después son 20 los que dan positivo, es claro que la situación sanitaria ha empeorado mucho. Esta es la curva de positividad para España de los últimos días: empezamos enero con una positividad del 9% (9 de cada 100 test daban positivo), llegó a ser del 17,6% el día 21, y el 25 de enero está en el 16,7%, lo que es una buenísima noticia porque indica que comienza a disminuir, según este indicador, la gravedad de la situación. En la gráfica se aprecia claramente el cambio de tendencia

Positividad en España L.B.

El porcentaje de ocupación de camas de hospital y de UCI por enfermos COVID es otro magnífico indicador, que da idea de la situación actual: es el parámetro en el que más ponen la atención los sanitarios porque indica mejor muy bien el estrés hospitalario. Enero empezó con un porcentaje de ocupación de UCI del 21% y el 25 de enero es del 40%; en hospital del 9% el 1 de enero y del 24% el día 25. Ninguno de estos indicadores ha parado de crecer desde mediados de diciembre. Veamos su evolución claramente creciente a partir de las celebraciones del puente de diciembre y Navidad:

Porcentaje de ocupación de camas UCI y hospital L.B.

Y en cuanto a fallecimientos, el gráfico muestra un crecimiento claro. Lo importante es que nos fijemos en la tendencia, muy pronunciada al alza, que es independiente de que falten por recoger más de 20.000 fallecidos, no reconocidos.

Fallecidos L.B.

Sin embargo, la I. A. a 14 días por 100.000 habitantes no es un buen indicador porque no cumple un requisito que sí tiene los demás: no es fiable. Veamos por qué.

Saben nuestros lectores que los anticuerpos que proporcionan inmunidad a largo plazo (IgG) aparecen en la sangre de un contagiado, estadísticamente, a partir de los 14 días del contagio y alcanzan su máximo nivel alrededor de los 28 días del contagio, después disminuyen a lo largo de un periodo sobre el que todavía tenemos incertidumbre.

En España, sabemos con certeza estadística muy elevada el número de residentes que presentan anticuerpos en dos periodos de este año pasado: final de junio y final de noviembre. Lo sabemos gracias a las cuatro rondas del estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III; las tres primeras rondas desde final de abril a final de junio y la cuarta ronda en la segunda quincena de noviembre. A final de junio los residentes con anticuerpos eran el 5% de la población, lo que supone 2.350.000, y a final de noviembre el 9,9%, lo que supone 4.650.000. Cada uno de los que tienen anticuerpos IgG se contagiaron, como mínimo, 14 días antes, pero pudieron hacerlo meses antes.

A final de junio el número de casos detectados oficialmente en España era de 250.000 y a final de noviembre era de 1.650.000.

A partir de estos datos, podemos determinar qué porcentaje de los casos que realmente había, se estaban detectando en cada una de estas dos fechas.

A finales de junio se estaban detectando 250.000/2.350.000, es decir, el 10,6%, un poco más de uno de cada diez, y a finales de noviembre se estaban detectando 1.650.000/4.650.000, es decir, el 35,5%, algo más de uno de cada tres.

Así que en noviembre circulaban libremente dos de cada tres contagiados y en junio, nueve de cada diez hacía vida normal. No es difícil concluir que no es posible controlar una pandemia si los casos detectados se rastrean con dificultad y los no detectados, que son un porcentaje mucho mayor, no tienen control sanitario.

Pues bien, si los casos oficiales no responden ni aproximadamente a los que realmente hay, lo mismo ocurre con la I. A. que, como saben nuestros lectores, se calcula a partir de los casos. Por ejemplo, la I.A. a 25 de enero se calcula así: en los últimos 14 días hubo 416.042 casos en España y como hay censados 47.026.208 habitantes, si dividimos esta cantidad por 100.000 tenemos el número de grupos de 100.000 habitantes que hay en España, que son 470,26. Al dividir, ahora, 416.042 por 470,26 obtenemos una I.A. de 885.

¿Es verdad que hubo 416.042 casos en los últimos 14 días en España? La respuesta es contundente: no.

¿Y cuántos hubo? Si utilizamos los datos ciertos que hemos recogido más arriba para final de noviembre, cuando los casos oficiales eran un 35,5% de los reales y, puesto que en enero se hacen más test que en noviembre y la detección de casos aumenta con los test, estimamos que la detección está cerca del 40% y podemos estar convencidos que si 416.042 son los casos contabilizados oficialmente en 14 días y representan un 40%, estos, los casos que realmente hay, resultan ser casi 1.040.105.

Y en consecuencia resulta que la I.A. a 14 días ya no es de 885, sino de 2.212 que, como comprenden bien los lectores, refleja una situación sanitaria COVID mucho más grave.

Tampoco queremos decir que la I.A. no sirva para nada porque, una vez más, es la tendencia la que nos da la información de cómo evoluciona y cómo va a evolucionar una situación y aunque la I.A. que se viene recogiendo con los datos oficiales no sea la real, sí lo es la tendencia de crecimiento muy pronunciado que recoge.

Y ahora podemos intentar dar respuesta a la pegunta que muchos se están haciendo: ¿cómo es posible que tengamos récord de casos estos días y el número de fallecidos sea más de cuatro veces inferior a los que tuvimos en la primera ola? ¿Es que la virulencia del virus ha bajado mucho?

La respuesta está en lo que acabamos de ver.

Ya hemos dicho que en junio se estaba detectando el 10,6% de los casos y se hacían diariamente unos 25.000 test. A primeros de abril se venían haciendo 10.000 test diarios y puesto que la detección aumenta proporcionalmente con el número de test, no es aventurado estimar que cuando se hacían dos veces y media menos test, en abril, se podía estar detectando un 7% en lugar de un 10,6% de los casos que realmente había. Como eran 8.102 los casos detectados ese día, los que habría realmente rondarían los 115.000 casos (no perdamos de vista que estamos hablando de el peor día de la primera ola).

Y los 42.885 casos oficiales del 22 de enero 2021, si estimamos un 40% de detección (a final de noviembre teníamos un 35,5% y puesto que en este día de enero se hicieron 253.000 test y a final de noviembre se hacía 150.000 test diarios, es razonable pensar que la detección haya mejorado) suponen unos 107.000 casos reales.

Estas cifras se aproximan mucho más a la realidad y se ven más coherentes que las oficiales.

Así que el 1 de abril habría unos 115.000 casos, no 8.102, y 950 fallecimientos, muchos de ellos como consecuencia de la elevada letalidad que se da al inicio de una pandemia, como consecuencia del descarte que hubo que practicar a raíz del colapso sanitario que se produjo en hospitales de toda la geografía española y, también, por la elevada mortalidad que se produjo en Residencias por el déficit de atención hospitalaria que sufrieron trágicamente sus residentes.

Y el 22 de enero habría unos 107.000 casos, no 42.885, y 400 fallecimientos.

La letalidad ha descendido mucho respecto a la que se dio en la primera ola; ahora es del 2,3% (no es un dato fiable porque representa el cociente entre fallecidos y casos oficiales y ya sabemos todos que ni los fallecidos oficialmente, ni los casos contabilizados oficialmente se aproximan a los que hay realmente) y entonces se aproximaba al 18% para los mayores de 80 años y era del 6,3% para todas las edades (tampoco era fiable entonces, pero nos sirve para comparar) para el total de los casos.

De modo que, basados en esta estimación, vemos que estos datos aportan mucho más sentido: en abril, con 115.000 casos y una letalidad del 6,3%, casi tres veces mayor que la oficial de enero 2021, 2,3%, y con los fallecidos del inicio de pandemia, más el colapso sanitario, más los descartados en Residencias, es posible que los fallecidos oficiales fueran casi dos veces y media más que los de enero de 2021 con 107.000 casos y 400 fallecidos oficialmente.

Una vez que hemos puesto de manifiesto que cualquier otro indicador es mejor que la I. A. y que al Cuadro de Mandos del Gobierno le falta incluir los fallecidos, reivindicamos nuestro indicador combinado para medir el riesgo Covid cada día, el Indicador de Riesgo Territorial (IRT) que combina mediante un algoritmo ponderado los mejores indicadores: fallecidos, ingresados y porcentaje de ocupación de UCI e ingresados y porcentaje de ocupación de hospital.

En lo que va de enero el riesgo medido por el IRT ha crecido un 120% y mantiene su tendencia ascendente:

IRT L.B.

Así que, en resumen, hay un indicador que aporta esperanza: la positividad, que ha iniciado la pendiente descendente y que, si se confirma estos próximos días, anunciaría que en dos tres semanas la situación podría mejorar. El resto de indicadores, que miden la situación al día, no lo que cabe esperar en unas semanas, muestran todavía la pendiente ascendente que indica que la situación de cada día es peor que la del día anterior.