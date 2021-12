En los Estados Unidos han muerto ya más de 800.000 mil personas. Y eso que son la primera potencia mundial. El 75% del total de muertos son personas de más de 65 años. De hecho, se considera que una de cada 100 personas mayores de 65 años ha muerto, mientras que, si se está por debajo de ese umbral, es una de cada 1.400.

Todavía hoy mueren más de 1.200 personas cada día en los Estados Unidos, la mayoría de más de 65 años. La mayor parte de los ciudadanos que se encuentran en ese grupo de edad, cuando es más necesario que nunca mantenerse física y mentalmente activos, han tenido que encerrarse en sus casas y mantener la interacción social al mínimo, lo que acarrea problemas mentales, de soledad y abandono.

Uno de los principales culpables de este desastre es Donald Trump. Y uno se pregunta por qué no es juzgado por crímenes contra la humanidad, como deberían serlo también Boris Johnson y Jair Bolsonaro. El negacionismo de estos mandatarios es la causa de tantas muertes.

En España, se puede estar más a favor o en contra de cómo ha actuado el Gobierno, pero en ningún caso se le puede acusar de negacionista o de haber facilitado los contagios a sabiendas.

Se nos van a comunicar nuevas restricciones por el aumento casi exponencial de los contagios. Ómicron es la responsable.

Volverán a confundirnos con mensajes contradictorios y personalismos estúpidos. Háganse un favor: apliquen el sentido común y sean responsables. Mascarilla, distancia social, higiene y contactos los mínimos y necesarios. Y, evidentemente, si no lo han hecho todavía, vacúnense. Si no tuviéramos vacunas, de verdad, no sé cómo estaríamos. Gracias a ellas también, ómicron no causa tantos muertos como causaría si no existieran. Y eso, como dicen algunos científicos, es un motivo de esperanza, es decir, de fin de pandemia como la hemos conocido hasta ahora.