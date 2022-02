4 mitos que ha derribado 'Benidorm Fest'

La emisión de la final del Benidorm Fest alcanzó 2.966.000 espectadores de audiencia media y un 21 por ciento de cuota de pantalla. Un gran éxito para La 1 de TVE que desmonta cuatro mitos clásicos de la televisión actual.

1. Las previas de Eurovisión sólo interesan a los eurofans

Falso. Eurovisión es el espectáculo no deportivo más visto de la televisión y su proceso de selección puede congregar a grandes audiencias si justamente huye de artistas previsibles y/o prefabricados por discográficas y opta por ser una plataforma amplia de miras a la música actual. El acierto inicial del Benidorm Fest es que ha presentado un abanico amplio de talentos con reputación y, muchos de ellos, con canciones que enganchan porque tienen mensaje. Incluso espíritu crítico con nuestra sociedad. No sólo buscan sonar por la radio, buscan ser himnos que trasciendan.

2. La audiencia sólo quiere ver talents shows con anónimos y con una "historia de superación" detrás

Falso. La audiencia quiere hallar nuevos artistas, ya sean anónimos intentando su primera oportunidad versionando éxitos de la música en concursos como La Voz u OT o, también, conociendo a autores de sus propias canciones a los que la pantalla ayuda a destacar más allá de sus círculos de influencia. La tele no sólo es reconocer, sobre todo es descubrir. Pero, a veces, muchas veces, este detalle se olvida. Porque se ha interiorizado que es más sencillo que suba la audiencia lo viejo conocido que lo bueno por conocer.

3. La música en televisión no funciona

Falso. La música dejó de funcionar en televisión cuando se optó por convertir los programas en un automatizado engranaje de factoría en cadena en la que se cantaba en playback. Las actuaciones eran previsibles, pues no se interpretaba. Simplemente se abría la boca sin un planteamiento de dirección artística para contar una historia en escena. En el Benidorm Fest no valía con cantar, era crucial interpretar. Los artistas han intentado hacer más grandes sus canciones gracias a los trucos del relato televisivo: luz, atrezo, realización, coreografía, fantasía... Así han logrado despertar la curiosidad e ir aumentando la audiencia de cada emisión. La música claro que brilla en televisión. Cuando se pretende que traspase la televisión y no se queda en un puro trámite.

4. TVE ya no es capaz de organizar un gran show en directo

Falso. Se estaba interiorizando en la cabeza que la gran escuela televisiva de nuestro país, Televisión Española, se empezaba a quedar atrás en valentía, estética y calidez a la hora de afrontar grandes espectáculos de entretenimiento musical. Una sensación que era fácil de rebatir sólo viendo, por ejemplo, la calidad de las retransmisiones de música clásica. Pero, claro, eso no se ve tanto. Ahora el Benidorm Fest se lo ha tomado en serio. Se pueden pulir cosas (el sentido del jurado y la trasparencia de las votaciones, por ejemplo), pero los equipos técnicos de TVE han estado motivados y a la altura. Especial mención a los operadores de la steady cam -la cámara que se mueve por el escenario- que ha alcanzado planos hermosamente expresivos que potenciaban más y mejor la emoción de las canciones. Eso es la tele: contar bien la emoción. Y, por eso mismo, no funcionan los musicales: cuando no se plasman las emociones y sus requiebros.