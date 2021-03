11M: Nunca es tarde para pedir perdón

Como cada año, en este 11 de marzo volvemos a recordar a las víctimas del mayor y más despiadado atentado terrorista que ha sufrido España en su historia. Es una responsabilidad colectiva rendir homenaje a los que lo perdieron todo aquella mañana y poner en valor la solidaridad y valentía que demostró la ciudadanía madrileña y todos sus servidores públicos, que supieron estar a la altura para salvar vidas, ayudar, acompañar y cuidar a quienes lo necesitaban. Pero también el 11M es una fecha para exigir verdad a nuestros gobernantes, para no olvidar que hubo quienes, en el momento más difícil, no dudaron en utilizar la mentira en favor de sus intereses electorales.

El destino ha querido que este decimoséptimo aniversario del 11M coincida con el aniversario de una pandemia que ha cambiado nuestras vidas por completo y que se ha llevado por delante a miles de personas. Hoy como ayer, los madrileños han vuelto a dar lo mejor de sí mismos ante la adversidad, sacando fuerzas de donde solo había dolor para arribar el hombro por el de al lado, en las despensas solidarias, en los hospitales, en las escuelas... Madrid se crece ante las dificultades y lo hemos vuelto a comprobar.

En este 2021 brindamos un reconocimiento unitario e inequívoco a las víctimas de la Covid-19. No renunciamos a criticar las decisiones de los gobiernos que han buscado antes el enfrentamiento que la eficacia de las medidas y no vamos a dejar de exigir responsabilidades a quienes han cometido una y otra vez el mismo error en la gestión de esta pandemia; pero cuando se trata de las personas que han perdido a un ser querido, el respeto y el cariño son incondicionales y por tanto no deben tener signo político. Algo tan elemental y que por desgracia no fue posible hace diecisiete años.

Los gobernantes de entonces mintieron de forma premeditada en un momento crítico como fueron las horas y días posteriores a los atentados. Una campaña miserable, basada en teorías conspiratorias, que los sectores más reaccionarios del PP y ciertos medios de comunicación alimentaron durante años. Un adelanto de lo que hoy conocemos como el reino de las fake news y que buscó acallar y atacar a víctimas y asociaciones cuyo relato ponía frente al espejo las mentiras del gobierno.

Los responsables de aquella campaña nunca pidieron perdón, ni a las víctimas ni a cuarenta millones de españoles a los que pretendieron engañar. Y a los hechos me remito

En 2019 el hoy alcalde de Madrid y entonces líder del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, abandonó el acto de homenaje en Atocha para no seguir escuchando el testimonio de ciertas víctimas del terrorismo. Un comportamiento aplaudido por los sectores más ultras pero intolerable para cualquier persona que represente o aspire a representar a la ciudadanía madrileña. ¿Se imaginan a algún político mintiendo sobre las causas o los efectos del virus, o abandonando un acto para no escuchar a alguna de sus víctimas? Suena disparatado, pero es exactamente lo que ha ocurrido desde 2004.

Hace unas semanas volvimos a ver a José María Aznar en televisión, en una entrevista realizada por Jordi Évole, en la que no tuvo pudor para reafirmarse en las líneas maestras del montaje que su gobierno intentó construir para hacer pasar por un atentado de ETA lo que sabían que era un ataque de comandos yihadistas. Volvió a mentir sobre el papel de los medios de comunicación y sobre los supuestos apoyos que las redes yihadistas habrían tenido en suelo español. Las víctimas no merecían esa falta de escrúpulos entonces y desde luego tampoco ahora.

Es cierto que la historia no se puede rebobinar y que mucho del dolor causado no se podrá reparar. Pero nunca es tarde para pedir perdón sobre todo cuando hablamos de la memoria democrática de nuestro país. Muchos dirigentes del PP están a tiempo de disculparse por lo que hicieron sus antecesores bajo sus siglas y asumir a las de Atocha como víctimas de primera de una vez por todas. No abrir paso a las teorías conspiratorias, a las fake news, a la utilización de las víctimas con fines políticos y electoralistas… son compromisos que están al alcance de la mano. Muchos de los que entonces fueron los paladines de estas teorías en el PP, hoy se agrupan en las siglas de Vox. Quizás alguien en Génova, o donde quiera que estén ahora, debiera hacer una reflexión sincera y qué mejor momento que este 11 de marzo de 2021.