Últimas horas para conseguir un set de sartenes Fagor antiadherentes para todo tipo de cocinas por solo 22 euros

Las ofertas de verano del nuevo markeplace Miravia están dejando descuentos de hasta el 87% durante esta semana en más de 300 artículos. Una de las mejores formas de empezar el verano ahorrando y de aprovechar las rebajas antes de que empiecen o antes de que se celebren otras fechas de ahorro como el Prime Day de Amazon. Por eso, aprovecha las ofertas de los Summer Days de Miravia con las que puedes ahorrar en zapatillas, juguetes para los peques, productos de higiene o tecnológicos y, como no, rebajas en los mejores productos para el hogar. Como la oferta activa hoy de tres sartenes de la famosa marca Fagor, antiadherentes, de doble capa y aptas para todo tipo de cocinas por solo ¡22 euros!

Set de sartenes de la marca Fagor de diferentes tamaños. Miravia

Datos estructurados producto Nombre: Set de sartenes de la marca Fagor de diferentes tamaños. Descripción: Set de sartenes de la marca Fagor de diferentes tamaños rebajadas en Miravia.

Marca: Fagor Rating: 4.3 Autor del rating: Precio: 20deCompras Imagen:

Lo mejor de este pack es que incluye tres modelos de diferentes centímetros (20, 24 y 28 centímetros de diámetro) y las tres sartenes son antiadherentes de doble capa y de acero esmaltado que sirven para todo tipo de cocinas y también de lavavajillas. La serie Optimax tiene una alta densidad que otorga al producto una mayor dureza, resistencia al uso continuado y mejora la distribución del calor de manera más eficiente

Además, el antiadherente Xylan Plus de doble capa incrementa la durabilidad del producto y facilita su limpieza. Por otro lado, los alimentos se deslizan fácilmente gracias a esta doble capa también y no podemos olvidar que está fabricado libre de PFOA y de metales pesados, por lo que puedes estar tranquilo porque no se contaminarán tus recetas.

Como ya hemos nombrado, una de las mejores características es que estas sartenes son aptas para todo tipo de cocinas. Y, si tienes inducción ahorrarás en la factura de lo luz, ya que gracias a su full induction necesitan un 75% menos de energía para producir el calor necesario para cocinar.

