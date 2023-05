Organizar nuestro hogar es una tarea tan necesaria como ardua en la que exprimimos al máximo nuestro ingenio para dar con soluciones que nos ayuden a mantener el orden. De ello depende que las labores de limpieza se realicen con más agilidad y que el ruido visual no nos moleste. Y esto se extiende a todas las estancias de la casa, desde la cocina, donde tenemos que multiplicar el espacio disponible para almacenar todos los alimentos y pequeños electrodomésticos que usamos hasta el baño donde los muebles auxiliares se convierten en un indispensable. Y así lo demuestra que el armario para baño más vendido de Amazon tenga casi 7.000 valoraciones.

La popularidad de estos muebles auxiliares radica en su capacidad de encajar en cualquier espacio y ampliar así el almacenamiento de la que disponemos en la estancia. Todo ello, además, sin interferir en el estilo decorativo general y sin ocupar demasiado dentro del baño. Además, en los cajones o armarios de los que disponga este auxiliar también se pueden añadir organizares que incidan en la idea de aumentar la capacidad disponible y sacar el máximo partido a esta adquisición.

Así que, si necesitas ganar almacenamiento en el baño, el mueble de Vasagle, actualmente el más vendido en la categoría de armarios de sueño para esta estancia, puede ser una buena compra. Desde su diseño, con cuatro cajones y una puerta, hasta su fácil montaje, no hay nada que no nos convenza de su idoneidad. A nosotros, y a los más de 6.000 usuarios que ya lo han probado y que han dejado sus valoraciones en la plataforma. Lo mejor de todo es que ahora lo puedes conseguir por solo 70 euros.

La combinación de cajones y baldas aumenta la capacidad de almacenamiento y mejora la organización. Amazon

Este mueble auxiliar es, actualmente, el más vendido de Amazon de su categoría y acumula más de 6.800 valoraciones que le han otorgado una nota media de 4,4 sobre cinco. Buenos datos que animan de cara a la compra y que revelan la satisfacción del envío de los usuarios que ya disfrutan de este armario mini ideal para cualquier estancia de casa, del baño al recibidor. Y es que con unas dimensiones de ‎30 x 55 x 82 centímetros y un peso que no supera los 13 kilos, no hay rincón donde no quepa ni función que no pueda cumplir.

Se lo debe a la distribución del espacio, en dos mitades: una con cuatro cajones profundos y otra tipo taquilla que, para adaptarse al comprador, permite ajustar la altura de las baldas en hasta tres posiciones. Así, podremos aprovechar mejor el espacio de almacenaje y diseñar qué queremos guardar en cada estante para adaptar las medidas: más pequeñas, por ejemplo, para el papel higiénico, pero de mayor tamaño si pensamos en los botes de gel o champú.

Cabe destacar que, por cuestiones de seguridad, permite anclarlo a la pared con un sencillo sistema de fijación invisible que evita que pueda moverse o desplomarse. Y por motivos de facilitar la limpieza, incluye cuatro patas bajitas que permiten eliminar la suciedad con facilidad. También, en este sentido, la elección del material con el que ha sido fabricado, tableros de MDF, ayuda a lavarlo o quitarle el polvo sin dificultad y en pocas pasadas.

