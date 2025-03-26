Vuelve el robot aspirador barato con 23.000 comentarios en Amazon: está rebajado a 99 euros

Estos dispositivos para la limpieza del hogar siguen siendo un 'top' ventas en jornadas de descuentos como la Fiesta de Ofertas del 'marketplace'.

Tener un robot aspirador en casa ayuda y mucho a reducir la carga de trabajo que supone día a día tener el suelo limpio. Los hay de muchas clases y para todo tipo de presupuestos, pero es comprensible que mucha gente no quiera ir de entrada a por uno de gama alta, de esos que hasta se limpian solos.

Por suerte, hay algunas opciones muy baratas que también son completas, en concreto una que suele ser de las más vendidas en Amazon cuando está en oferta, como ocurre ahora. Es el Lefant M210 y cuesta solo 99 euros.

El precio, sobra decirlo, es su principal atractivo, aunque no hay que dejarse engañar por él, y es que como avalan los más de 23.000 comentarios que acumula en esta tienda, es un buen robot aspirador para hacer una limpieza básica de la casa. Carece de algunas funciones avanzadas, sí, pero por lo que cuesta, pocas pegas se le pueden poner.

Lefant M210 Este robot aspirador es sorprendentemente barato, y cuenta con una buena potencia de 2000 Pa.

Normalmente alcanza este precio unas pocas veces a lo largo del año, mayormente cuando hay una campaña importante de rebajas, como el Prime Day o el Black Friday, pero como ahora está celebrando Amazon la Fiesta de Ofertas de Primavera, repite precio.

Cuando baja a 99 euros, siempre se cuela en el top ventas de Amazon, y en más de una de estas campañas ha llegado a agotarse por completo.

El envío es gratis, como suele pasar cuando haces un pedido de 35 euros o más a Amazon, independientemente de si tienes o no cuenta de Amazon Prime.

Una opción barata pero bastante completa

La popularidad de los robots aspiradores no es ni mucho menos casualidad: responde a una demanda creciente de electrodomésticos inteligentes que realmente simplifiquen las tareas domésticas, y mucha gente no quiere invertir demasiado en su primer robot, así que optan por modelos low cost como este que mencionamos.

Con un diseño circular característico de los robots aspiradores, el Lefant M210 destaca por sus dimensiones, muy compactas, y su perfil bajo, que le permiten deslizarse con facilidad bajo muebles y camas donde el polvo suele acumularse.

La potencia de succión constituye uno de sus puntos fuertes más destacables. Equipado con un motor que genera 2000Pa, este robot aspirador demuestra una capacidad sorprendente para recoger desde el polvo más fino hasta pequeños residuos como migas, pelos de mascota y partículas de suciedad incrustadas entre las fibras de alfombras y moquetas.

Esta potencia se traduce en resultados visibles desde las primeras pasadas, especialmente en hogares con mascotas donde el pelo suele representar un desafío constante. El sistema de succión está complementado por cepillos laterales que barren eficazmente los bordes y esquinas, dirigiendo la suciedad hacia la boca de aspiración central para asegurar una cobertura completa de la superficie.

Batería suficiente como para varias pasadas

La autonomía de la batería del Lefant M210 merece una mención especial, ya que representa un avance significativo frente a modelos anteriores y competidores en su rango de precio. Equipado con una batería de ion-litio de 1800mAh, este robot aspirador puede funcionar continuamente durante aproximadamente 120 minutos con una sola carga.

Esta duración resulta más que suficiente para limpiar completamente viviendas de tamaño medio, y en el caso de espacios más amplios, el dispositivo regresa automáticamente a su base de carga cuando detecta un nivel bajo de batería. La capacidad de reanudar la limpieza desde el punto donde la dejó una vez recargado hace que puedas salir de casa dejándolo en marcha y olvidarte por completo.

El sistema de navegación del Lefant M210 utiliza una combinación de sensores infrarrojos y algoritmos inteligentes que le permiten mapear el espacio y desplazarse de manera eficiente, adaptándose a los obstáculos y evitando caídas en escaleras o desniveles.

Si bien no cuenta con la sofisticación de sistemas de navegación láser o cámaras presentes en modelos significativamente más caros, su tecnología FreeMove 2.0 ofrece un desplazamiento sorprendentemente coherente y metódico. La capacidad para detectar y sortear obstáculos en tiempo real minimiza los atascamientos y protege tanto al robot como al mobiliario de posibles daños durante el proceso de limpieza.