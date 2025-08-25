Casio también innova: este G-Shock ultracolorido no se parece en nada a los clásicos

Si le preguntas a cualquiera qué reloj llevaba de niño, hay una respuesta que se repite una y otra vez: el Casio F-91W. Aquel reloj digital sencillo, negro, con su lucecita lateral y su cronómetro eterno se ha convertido en un icono cultural que trasciende modas y generaciones. Pero quedarse solo con el F-91W sería como limitarse bastante.

Casio lleva décadas innovando, creando relojes que son mucho más que un simple accesorio para dar la hora, y la gama G-Shock es la prueba de que la marca japonesa sabe mezclar resistencia, tecnología y diseño. Y en esa línea, la serie Virtual Rainbow es una de las propuestas más atrevidas y originales de los últimos años, con el DW-6900RGB-1 como uno de sus máximos exponentes.

Este Casio coge una de las siluetas más reconocibles de G-Shock, la del 6900 con su triple indicador superior, y le da un giro estético que no deja indiferente. Aquí, el clásico negro mate sirve de lienzo para una explosión de color sutil pero impactante. Los detalles de la esfera, los botones y las inscripciones se visten con un degradado de arcoíris que recuerda a los reflejos de las pantallas de los videojuegos.

No es un reloj llamativo a lo loco, sino uno con un toque de color que lo diferencia y le da una personalidad muy marcada. Es el típico accesorio que llama la atención de quien sabe de relojes o de quien aprecia el diseño cuidado, porque ese contraste entre la sobriedad del negro y la viveza de los detalles arcoíris funciona de maravilla.

Más allá de la estética es, ante todo, un G-Shock, y eso significa que está construido para aguantar lo que le eches. La filosofía de la gama es clara: resistencia a los golpes, a las vibraciones y a prácticamente cualquier castigo que se te ocurra. La estructura hueca de la caja, el recubrimiento de uretano y los protectores internos hacen que el módulo del reloj esté a salvo incluso en las condiciones más duras.

Puedes llevarlo al gimnasio, de excursión a la montaña, en la moto o trabajando en un entorno exigente sin miedo a que un golpe tonto lo mande al taller. Es un reloj que invita a no preocuparse, a llevarlo puesto y olvidarte de que existe hasta que necesitas mirar la hora.

La resistencia al agua es otro de sus puntos fuertes. Con sus 200 metros de aguante, puedes ducharte con él, nadar en la piscina o en el mar y hasta hacer buceo recreativo sin que sufra el más mínimo problema. Esta versatilidad es lo que ha hecho que los G-Shock sean tan populares entre deportistas, militares y gente que necesita un reloj que no le falle en ningún momento, llueva, nieve o haga un calor infernal.

Cambios estéticos pero misma funcionalidad clásica

En cuanto a funciones, el G-Shock se mantiene fiel a la esencia práctica de Casio. No esperes aquí conectividad Bluetooth ni seguimiento de actividad como en un smartwatch. Este es un reloj digital en estado puro, con las herramientas que realmente usas en el día a día. Tienes la hora, el calendario automático, un cronómetro preciso, una cuenta atrás y una alarma multifunción, todo ello visible en una pantalla clara y con la clásica retroiluminación Illuminator de Casio, que ilumina toda la esfera con un tono azulado verdoso para que puedas ver la hora.

La comodidad en la muñeca está garantizada gracias a la correa de resina, flexible y resistente, que se adapta bien sin apretar ni causar molestias. A pesar de su tamaño contundente, no es un reloj pesado ni incómodo, y su diseño robusto le da una presencia que encaja perfectamente tanto con un estilo urbano y desenfadado como con un look más técnico o deportivo.