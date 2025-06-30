No es el Seiko SKX, pero se parece: un homenaje a un gran reloj a precio casi de risa

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Los relojes homenaje son cada vez más populares, y Addiesdive es una de las marcas que mejor los trabaja.

El Addiesdive AD2089 es un reloj de buceo que llama y mucho la atención, tanto por su diseño como por la relación calidad-precio que ofrece, ya que se mantiene lejísimos en coste de los relojes a los que rinde homenaje, como por ejemplo el Seiko 5 Sports.

Se posiciona como una opción destacada dentro del segmento de relojes asequibles, especialmente para quienes buscan un toque de estilo "submariner" sin renunciar a la funcionalidad ni a ciertos detalles técnicos que suelen reservarse a modelos más caros.

Addiesdive AD2080 Este reloj está a la venta al mismo precio en varias combinaciones de colores.

Su estética recuerda a los grandes clásicos, con una caja robusta y líneas claramente inspiradas en los modelos más icónicos.

La caja está fabricada en acero inoxidable 316L, un material conocido por su resistencia a la corrosión y su durabilidad, características esenciales para un reloj que aspira a ser fiel compañero en el día a día y en el agua.

El diámetro de la caja ronda los 41 milímetros, una medida equilibrada que resulta cómoda para la mayoría de muñecas, aunque su longitud, de aproximadamente 48 milímetros, puede darle una presencia algo más compacta de lo habitual en este tipo de relojes.

El acabado combina superficies pulidas y cepilladas, lo que le da un aspecto cuidado y algo más premium de lo que cabría esperar viendo su precio.

Sin cristal de zafiro pero en varios colores

El cristal es mineral, con un tratamiento antirreflectante azul que mejora la legibilidad bajo la luz directa. Aunque algunos usuarios podrían echar en falta el cristal de zafiro, este detalle es bastante habitual en relojes de su gama por un motivo evidente, y es el de rebajar el coste.

La corona es roscada, reforzando la resistencia al agua, y el fondo de la caja también va atornillado, lo que ayuda a alcanzar esa cifra de 200 metros de resistencia, más que suficiente para buceo recreativo y uso diario sin preocupaciones.

El dial del AD2089 está disponible en varias opciones de color, siendo especialmente llamativas las versiones con degradado de rojo a negro o naranja.

El movimiento que impulsa el AD2089 es un Miyota 2115 de cuarzo, conocido por su fiabilidad. Este tipo de movimiento es ideal para quienes buscan un reloj que funcione sin complicaciones y que requiera poco mantenimiento.

La precisión es más que suficiente para el uso diario, con una desviación típica de unos 20 segundos al mes, y la batería puede durar varios años antes de necesitar recambio. Aunque algunos puristas echan en falta el suave barrido de un movimiento automático, la robustez y la practicidad del cuarzo son innegables.