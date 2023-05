La marca Trust es una de las más famosas en fabricación de periféricos para ordenador y se dieron a conocer por su relación calidad-precio con grandes prestaciones. Y, ahora, caminan también hacia una calidad y rendimiento que supere la de sus competidores. Solo hay que ver sus ratones verticales, ya que son los más elegidos del mercado para aquellas personas que buscan una solución ergonómica para trabajar y rápida para jugar. Así que, la oportunidad que otorga hoy Amazon, rebajando los periféricos de la marca, parece una locura no aprovecharla. Rebajas de hasta el 33% han conseguido que los ratones verticales de Trust estés disponibles desde 17 euros. Hay modelos con cable (los más económicos), pero también inalámbricos y, de los bluetooth, el modelo más buscado este, Trust Voxx, con hasta 9 botones diferentes y una pantalla led, que te muestra las funciones de los botones, los puntos por pulgada, el estado de conexión y lo que queda de batería.

Este ratón es compatible con la mayoría de los portátiles y ordenadores del mercado. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Trust Voxx Descripción: Este ratón es compatible con la mayoría de los portátiles y ordenadores del mercado. Marca: Trust Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 37.99 Imagen:

Pero, no es la única propuesta de la marca con rebaja. Si no te importa que tu ratón del ordenador tenga cable, en vez de ser bluetooth, tienes disponible uno vertical por solo 17 euros que no puedes dejar escapar. Tiene un diseño ligero y una forma que se adapta a todos los tamaños de mano, por lo que usar este ratón será todo un alivio si sufres trabajando delante del ordenador durante ocho horas o más. Además, su soporte para el pulgar y su revestimiento de goma mejoran aún más el agarre y la comodidad cuando uses este ratón.

Si no buscas solo ratones verticales, los auriculares o teclados de ordenador de la marca Trust ¡también tienen esta semana oferta! Por eso, desde 20deCompras te recomendamos que eches un vistazo antes de que terminen las rebajas. Podrás encontrar teclados desde 20 euros, por ejemplo.

