Prime Day 2024: ¿estarán estos productos entre las ofertas más destacadas de Amazon?

El gigante del comercio electrónico, Amazon, celebra en España una nueva edición de su evento de ofertas exclusivas para usuarios Prime los próximos 16 y 17 de julio. Durante estas dos jornadas, los miembros de este club podrán disfrutar de increíbles descuentos en una amplia variedad de productos, desde pequeños electrodomésticos y dispositivos electrónicos hasta artículos de higiene personal y del hogar.

Aunque Amazon mantiene en secreto qué productos específicos tendrán rebajas, basándonos en ediciones anteriores y en las preferencias de los consumidores españoles, podemos aventurar algunos de los artículos que podrían protagonizar las ofertas más atractivas. Entre ellos destacan las populares freidoras sin aceite, los prácticos robots aspiradores, los indispensables auriculares inalámbricos o incluso productos básicos del día a día como el papel higiénico.

Productos que no debes perder de vista

¿Quién no ha soñado con tener un pequeño ayudante que mantenga los suelos limpios sin tener que mover un dedo? Los robots aspiradores como el Conga de Cecotec, capaces de barrer, aspirar, fregar y pasar la mopa de forma autónoma, son uno de los productos mejor valorados por los usuarios Prime y candidatos a fantásticas rebajas en este evento.

Este modelo friega, barre, aspira y pasa la mopa. Amazon

Los auriculares inalámbricos se han convertido en un accesorio indispensable para muchos españoles, ya sea para disfrutar de su música favorita o para atender llamadas con total libertad de movimiento. Opciones como los de la marca Tozo, resistentes al agua y con una autonomía de hasta 30 horas, podrían ser una de las estrellas de las ofertas Prime. No obstante, si quieres adelantarte, estos ya cuentan con un 28% de descuento.

Con carga inalámbrica y resistentes al agua, son uno de los más vendidos en Amazon. Amazon

Las freidoras de aire se han convertido en el electrodoméstico por excelencia en las cocinas españolas por su capacidad de preparar alimentos crujientes y sabrosos con una mínima cantidad de aceite. Modelos como la Princess, una de las más sostenibles en Amazon, podrían ver su precio habitual sensiblemente reducido durante el Prime Day.

Esta freidora ofrece 3,5 litros de capacidad. Amazon

Aunque quizás menos llamativos que los dispositivos tecnológicos, los productos de primera necesidad como el papel higiénico, la pasta de dientes o el gel de ducha también suelen protagonizar interesantes descuentos durante el Prime Day. Packs como los 48 rollos de Scottex, uno de los más populares en Amazon, podrían ver su precio reducido en este evento, permitiendo a las familias españolas ahorrar en su cesta de la compra mensual.

Este 'pack' cuenta con 96 rollos. Amazon

La depiladora Braun Silk-épil 9 SkinSpa. Es uno de los gadgets más buscados para acabar con los pelitos, pero su precio habitual, 199 euros, hace que muchos esperen a un precio rebajado para conseguirla. Actualmente, se encuentra con una suntuosa rebaja del 25%, pero es posible que en los próximos 16 y 17 julio su precio sea todavía más bajo.

Este 'pack' incluye distintos cabezales. Amazon

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

