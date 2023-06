Hoy las pastillas de lavavajillas de Finish con aroma a limón están rebajadas un 36%: el 'pack' de 53, por 13 euros

Las pastillas de lavavajillas son las responsables de que nuestro platos, vasos y cubiertos siempre estén relucientes sin necesidad de fregar. De hecho, no es de extrañar que año tras año se conviertan en el producto estrella del Prime Day de Amazon, momento en el que los usuarios aprovechan para conseguirlas rebajadas siempre que haya una oferta activa y de este modo asegurarse un pequeño ahorro en la cesta de la compra. Sin embargo, no siempre es necesario esperar a las fechas comerciales señaladas, pues son otras tantas las ocasiones en las que podemos conseguirlas a mejor precio. Hoy es uno de esos días, porque el pack de Finish Powerball Quantum All in 1, que incluye 53 pods con aroma de limón, está rebajado un 36% en Amazon: te cuesta menos de 13 euros en vez de los 20 habituales.

El aroma a limón es agradable y ayudar a evitar los malos olores del lavavajillas. Amazon

Con más de 3.800 valoraciones otorgadas por usuarios que las han comprado, estas pastillas para el lavavajillas de Finish cuentan con una nota media de 4,6, rozando la máxima puntuación que puede lograrse en el catálogo de Amazon y que desvela que la satisfacción de los clientes que ya las usan es muy alta. Un buen medidor de calidad para los que deciden por primera vez si quieren usarlas al que, sin duda, se suma la rebaja del 36% que ahora hay aplicada en el marketplace. Estas pods suelen rondar los 20 euros, lo que significa que la unidad cuesta 0,37, mientras que ahora el pack de 53 está disponible por 12,78, por lo que cada una tiene un precio de 0,24. Una oportunidad para ahorrar en la compra mensual que hay que aprovechar antes de que la oferta desaparezca... ¡o se queden sin stock!

Claro que no solo por el precio cabe darles una oportunidad a estas pastillas de lavavajillas; las prestaciones también acompañan esta decisión. Y es que gracias a sus tres cámaras de activos limpiadores que dan forma a cada pod aseguran un resultado eficaz para eliminar todo tipo de residuos de comida, sin necesidad de prelavar. De hecho, al llevar blanqueantes oxigenados y enzimas, aseguran la desaparición hasta las manchas difíciles, como las del té y el café, y la descomposición de las proteínas y los almidones. Así, solo hay que desechar los restos de comida que hayan quedado en la vajilla para evitar estropear el electrodoméstico y ponerlo a trabajar para disfrutar de resultados brillantes y con aroma a limón.

Además de limpiar y desengrasar las manchas más difíciles a la primera, también protegen la cristalería y plata para que no pierdan su brillo, actúan incluso en baja temperatura (si somos de los que usamos programas fríos para ahorrar en la factura de la luz) y garantizan un resultado impecable en un solo lavado para que no tengamos que preocuparnos de nada más que poner y quitar el lavavajillas. ¿Vas a dejar escapar esta oferta?

