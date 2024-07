Oferta Decathlon: ¡Un producto imperdible con el 50% de descuento!

¿Estás en busca de la mejor oferta para equiparte con productos deportivos de calidad? ¡Estás de suerte! Decathlon ha lanzado una promoción irresistible con más del 50% de descuento en un producto que no te puedes perder. Ya sea que practiques deportes regularmente o estés iniciando un nuevo hobby, esta oferta te permitirá obtener lo mejor sin gastar de más. Aquí, te contamos todos los detalles sobre esta oportunidad única y te explicamos por qué este producto es un must-have para cualquier deportista. ¡Sigue leyendo y descubre cómo aprovechar al máximo esta oferta espectacular de Decathlon!

El patinete eléctrico Olsson Fresh Advanced DGT 2024 es una opción atractiva para aquellos que buscan un medio de transporte urbano cómodo, práctico y con estilo. Con una autonomía de hasta 38 km, un motor potente de 500 W y una batería de 10000 mAh, este patinete te permite moverte por la ciudad con facilidad. Además, cuenta con características de seguridad como frenos de disco y suspensión delantera, lo que lo convierte en una opción segura para tus desplazamientos diarios.

Patinete eléctrico Olsson Fresh Advanced DGT 2024

¿Cuáles son sus características principales?

El patinete eléctrico Olsson Fresh Advanced DGT 2024 destaca por su diseño moderno y elegante. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y acero, este patinete es resistente y duradero. Su sistema de plegado rápido y sencillo facilita el transporte y almacenamiento.

Está equipado con un motor de 500 W nominal y 850 W de pico, una batería de 10000 mAh y 36 V, ofrece una autonomía de hasta 38 km y una velocidad máxima de 25 km/h. Sus neumáticos antipinchazos de 10 pulgadas, frenos de disco delanteros y traseros con ABS, y suspensión delantera garantizan una conducción segura y cómoda. Con un tiempo de carga de 5 horas, pesa 13,5 kg y soporta una carga máxima de 120 kg, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un patinete eléctrico eficiente y robusto.

El rendimiento del patinete es excelente, con una aceleración rápida y una velocidad máxima de 25 km/h. El motor de 500 W proporciona suficiente potencia para subir pendientes moderadas con facilidad. La batería de 10000 mAh ofrece una autonomía de hasta 38 km, lo que es adecuado para la mayoría de los desplazamientos urbanos.

Además, cuenta con varias funciones adicionales que hacen que la conducción sea más agradable y cómoda. Dispone de una pantalla LCD que muestra información como la velocidad, la distancia recorrida y el nivel de batería. También cuenta con un sistema de iluminación LED que permite ver y ser visto en condiciones de poca luz.

Esta oferta de Decathlon del 50% de descuento es una oportunidad que no puedes dejar pasar. No solo te permite ahorrar significativamente, sino que también te brinda la posibilidad de equiparte con artículos de alta calidad que mejorarán tu rendimiento y disfrute en el deporte. No esperes más, aprovecha los cupones descuento Decathlon y accede a los mejores precios en tu pedido.

