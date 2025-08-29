Esta nube te sale más barata año a año: el truco es que solo la pagas una vez

Uno de los servicios en la nube más sorprendentes está alojado en Europa y tiene planes vitalicios.

Una de las alternativa a Drive y a Dropbox apuesta por servidores en Europa y planes vitalicios.

La inflación acumulada en los últimos dos años ha tenido claras consecuencias en la economía de los hogares, obligados a suprimir algunos de los llamados "gastos superfluos" y a decidir, por ejemplo, cuántas suscripciones a servicios quieren o pueden mantener. Lo que no sea absolutamente necesario, fuera.

Ahí han caído muchas suscripciones a Netflix, a Spotify y, cómo no, también al almacenamiento en la nube, que cada vez es más necesario, sobre todo para guardar fotos, y que tiene la particularidad de que cada vez es necesario más espacio y por lo tanto, más dinero. En este contexto ha irrumpido una compañía europea llamada pCloud.

Almacenamiento en la nube de pCloud Esta compañía ofrece planes alternativos a gigantes como Google, en Europa y con opciones que pagas solo una vez. Ver precios



Su principal reclamo es que ofrecen almacenamiento en la nube con servidores en Europa, pero sobre todo que tienen planes que pagas una vez y disfrutas de por vida –o 99 años, que es más de lo que razonablemente esperamos vivir–, así que a medida que pasan los años, el coste relativo del servicio es cada vez menor.

Por ejemplo, si pagases por una suscripción de 2TB por un año, te sale por 99 euros, pero si pagas una vitalicia, son 399 euros. Eso significa que a partir del cuarto año, ya has amortizado el coste total, así que cada año podrás disfrutar virtualmente gratis de tus 2TB de espacio.

No solo eso, sino que tienen planes familiares y en el servicio se incluye por ejemplo gestor de contraseñas, que ayuda bastante a tener bajo control todas tus claves de forma segura, privadas y sin tener que memorizarlas.

Por supuesto, si quieres puedes optar por suscripciones anuales o mensuales, pero ahí la fortaleza de pCloud como alternativa a Google o Drive se diluye bastante. Quizás te interesa probar el servicio algunos meses para comprobar qué tal funciona y luego ir directamente a por el plan más atractivo de todos.

La apuesta por Europa, una de las claves

En el contexto geopolítico internacional, la guerra comercial entre distintos bloques ya se ha desatado. Por ahora no se hacen notar directamente sus efectos, pero puede que sí lo hagan en el futuro.

Además, está el tema de la privacidad, y de empresas multinacionales que en teoría deberían cumplir con la normativa europea, pero que han sido "pilladas" varias veces enviando datos de sus usuarios a Estados Unidos sin permiso, y multadas por ello.

Eso hace que la apuesta de pCloud por tener sus servidores en Europa sea fundamental, además con un cifrado bastante robusto.