Las Nike Vintage 77 que arrasan están rebajadas: son 30 euros más baratas

Nike mantiene en catálogo algunas zapatillas con mucha historia a sus espaldas, como las Blazer Mid '77.

En un contexto en el que la moda es prácticamente de usar y tirar, en el que domina lo que se llama fast fashion, sorprende que haya modelos que duran décadas en el mercado, y que siguen siendo un éxito. Es precisamente lo que ocurre con las zapatillas de corte clásico de varias marcas, entre ellas Nike.

Unas de las que pisan fuerte en pleno 2025 son las Nike Blazer Mid '77, que como indica su nombre, se pudieron a la venta hace ya casi 50 años, y ahí siguen, a la venta. Además, Nike les ha metido una rebaja oficial de 30 euros en varias tallas, como por ejemplo la 39, la 40.5 o la 47.

Nike Blazer Mid '77 Estas zapatillas clásicas no pasan de moda, y siguen combinando con casi cualquier outfit.

Su color blanco, el icónico logo alargado de Nike y la estética retro en general hacen que sean unas zapatillas preciosas, aunque como se suele decir, sobre gustos no hay nada escritos. Dicho esto, que la firma estadounidense las mantenga a la venta significa que siguen siendo muy demandadas.

Aunque originalmente eran zapatillas deportivas, ya no es así, como ha ocurrido con otros modelos, no tanto por cambios estéticos, sino porque las zapatillas de running ya juegan en otro ámbito completamente distinta.

Un diseño que no pasa de moda

Originalmente concebidas en 1977 como una zapatilla de baloncesto prácticamente para profesionales, las Blazer han evolucionado hasta convertirse en un referente indiscutible de la moda casual, sin muchos cambios estéticos en todas estas décadas.

El diseño de las Blazer Mid '77 Vintage destaca por su simplicidad, característica que ha contribuido quizás a que nunca pasen de moda. Su silueta de corte medio proporciona un equilibrio perfecto entre soporte y libertad de movimiento, mientras que la construcción en cuero premium garantiza durabilidad y una adaptación progresiva al pie del usuario, algo que era y es fundamental en deportes como el baloncesto, donde es importante evitar lesiones de tobillo.

La parte superior generalmente se presenta en un inmaculado blanco, creando un lienzo neutral que permite que el icónico logo lateral de Nike destaque prominentemente.

El tratamiento vintage que define esta edición particular se manifiesta en detalles deliberadamente envejecidos que confieren carácter y profundidad al diseño. La mediasuela ligeramente amarillenta evoca el paso del tiempo. Estos toques nostálgicos transforman cada par en algo más que un producto manufacturado: crean una narrativa visual para unas zapatillas que al fin y al cabo tienen casi cinco décadas.

La lengüeta de espuma expuesta constituye otro elemento distintivo que instantáneamente identifica a las Blazer Mid '77 Vintage. Este detalle no solo proporciona un guiño estético a las zapatillas de baloncesto de finales de los setenta, sino que también ofrece un confort adicional alrededor del empeine.

En cuanto a comodidad, las Blazer Mid '77 Vintage presentan un interesante equilibrio entre herencia y funcionalidad contemporánea. Si bien mantienen gran parte de la construcción original para preservar su autenticidad, incorporan sutiles mejoras modernas en la amortiguación y el soporte.

La plantilla acolchada proporciona un confort adecuado para el uso diario, aunque sin los avances tecnológicos presentes en líneas más recientes de la marca.

La versatilidad estilística de las Nike Blazer Mid '77 Vintage trasciende categorías y ocasiones. Su carácter intemporal las hace igualmente apropiadas con unos vaqueros clásicos para un look casual, con pantalones chinos para una estética smart casual, o incluso como contraste inesperado para elevar conjuntos más formales. Esta adaptabilidad ha sido fundamental para su adopción generalizada entre diferentes grupos , desde entusiastas del skate hasta aficionados a la moda vintage.

El impacto cultural de las Blazer se extiende mucho más allá de las pistas de baloncesto donde debutaron. A lo largo de su existencia, han sido adoptadas por comunidades del skate por su durabilidad, han formado parte integral de la cultura hip-hop y urbana, y han sido objeto de numerosas colaboraciones con diseñadores, artistas y marcas que han reinterpretado su diseño clásico desde perspectivas innovadoras.