Miravia lo ha vuelto a hacer: cinco táperes de cristal de la marca San Ignacio por solo 5 euros

Ya es hora de tener tápares de cristal en el hogar y, sobre todo, si comes todos los días fuera de casa por motivos laborales o educativos. Los recipientes de plástico pueden ser perjudiciales si se calientan en el microondas, también pueden alterar el sabor de las comidas o, incluso, se corre el riesgo de que se descomponga el plástico que los recubre y llegue a tu comida. Por eso, si no lo has hecho ya, es el momento de pasarse a los táperes de cristal porque se pueden calentar sin problemas en el microondas, no contienen toxinas y no se tiñen con los alimentos, cuántos táperes de plástico tienes teñidos de rojo por unos macarrones con tomate... Y, si la excusa para no pasarte a los de vidrios es que son más caros, Miravia te la ha desmontado con esta oferta de 5 táperes de cristal de diferentes tamaños, y de la famosa marca San Ignacio, por solo 5 euros.

Con esta oferta del 55% en Miravia cada recipiente te cuesta 1 euro. Miravia

Cada recipiente de cristal solo te costará un euro gracias a la oferta del 55% de Miravia. Pero, no te demores, porque quedan solo unas horas para que la rebaja siga activa, ya que se trata de un descuento flash de este jueves 15 de junio.

Cuando Miravia rebaja recipientes de una marca como San Ingnacio a un precio tan bajo, las compras se disparan y no es de extrañar. Por eso, llegan comentarios como estos cuando se activan ofertas flash: "La verdad que me han sorprendido para bien, son unas fiambreras maravillosas y por el precio que las he conseguido estoy súper encantada, las volvería a comprar seguro", destacó una usuaria hace dos semanas, quien aportó hasta una foto a su valoración de los cinco recipientes.

Por otro lado, si estás dispuesto a renovar de verdad toda la flota de táperes, vas a apostar solo por los de cristal y te ha gustado esta oferta, también puedes conseguir 12 táperes por menos de 13 euros, de las mismas características.

