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Renueva tu colchón en septiembre con este modelo firme, con viscoelástica desde solo 160 euros

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Dormir sobre un buen colchón es fundamental.
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Angela Montañez

¿Colchón (y cuarpo) cansado? Un híbrido firme con capa visco y tejido transpirable puede cambiar tus mañanas.

Dormir bien no es capricho: es logística básica del cuerpo. Si te levantas hecho un acordeón, el día empieza cuesta arriba. Y sí, muchas veces el culpable no es el café de las seis, sino un colchón cansado: pierde firmeza, retiene calor o transmite cada movimiento como si estuvieras en un barco.

Entre los tipos más sensatos para el día a día están los híbridos: combinan muelles ensacados (soporte y ventilación) con espumas de distintas densidades y una capa visco para repartir la presión. Resultado: una base estable que no se hunde a la mínima, menos calor que en la visco "pura" y una acogida cómoda sin efecto trampa de arena.

Con ese planteamiento llega el Flow 6900 Hybrid de Cecotec. Es un híbrido multicapa con muelles ensacados, capa viscoelástica y tejido transpirable, pensado para quienes buscan sensación firme (tendencia medio-alta), buena independencia de lechos y cero dramas con el calor. Disponible desde 160 euros en varias medidas y con entrega enrollada para que subirlo a casa no sea una gymkana.

Flow 6900 Hybrid
Flow 6900 HybridCecotec
Comprar en Cecotec

Un colchón que cuida la postura (y deja dormir a dos)

El núcleo de muelles ensacados aporta ese soporte "que empuja hacia arriba" y mantiene la columna alineada, especialmente útil si pasas muchas horas sentado y necesitas que la noche haga su parte. Al ir encapsulados, los muelles trabajan de forma independiente y reducen el típico "todo se mueve" cuando alguien cambia de postura. La tecnología SeparateMuv está precisamente para eso: cada lecho a lo suyo.

Encima, la capa ViscoCare se amolda a hombros y caderas para repartir la presión sin que te quedes encajado. Es ese punto medio interesante: firme al fondo, amable en la superficie. Si duermes de lado, el hombro encuentra hueco; si duermes boca arriba, la zona lumbar no protesta. Y como el conjunto sube hasta 28 cm, la sensación es de colchón "serio" que no se arruga al borde.

El tejido BreathSoft remata con transpiración y tacto elástico. Traducido: menos acumulación de calor y una superficie que acompaña los movimientos sin formar bolsas. Se limpia fácil (paño suave y ventilación regular) y aguanta bien el trote del día a día. No hace magia, pero ayuda a que el microclima de la cama no sea un invernadero.

Hay diferentes formas de relajarse antes de dormir. Más allá de la lectura, puedes probar con la meditación, escuchar música suave, contar hasta una cifra o tomar una ducha caliente. Prueba cuál te funciona y aplícalo.
Diez técnicas avaladas por la ciencia para dormir rápido y descansar como un bebé

Transpirable, práctico y sin mudanza en casa

Más allá de la siesta ideal, hay logística: el Flow 6900 Hybrid llega enrollado y envasado al vacío, así que cabe en el ascensor y gira por pasillos sin negociaciones con las esquinas. Lo colocas sobre la base, cortas con cuidado, dejas que respire unas horas y listo para estrenar. Durante los primeros días es normal que las capas asienten unos milímetros (la marca lo especifica conforme a la norma UNE-EN 1334:1996): no es un defecto, es física.

En climas calurosos (hola, verano), los muelles ensacados marcan diferencia: el aire circula por el interior y el BreathSoft evita el efecto "plástico". Si eres de los que se despiertan acalorados, un híbrido suele ser apuesta más fresca que un colchón de visco compacto. Y si compartes cama, la independencia de lechos reduce los despertares por torsiones ajenas. Tu yo del lunes lo notará.

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