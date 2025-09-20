Lidl se suma a la fiebre por las cocinas 'vintage' con estos 'gadgets' baratos de colores pastel

Son pequeños electrodomésticos funcionales, muy útiles en la cocina y, sobre todo, son muy económicos.

En la cocina tenemos que ser prácticos, ya que no hay el espacio suficiente para almacenar gadgets sin conocimiento. Así, hay que apostar por los básicos, como los microondas y por dispositivos que nos encantan y que podríamos usar a diario. Pero, tengo que reconoce que, en muchas ocasiones, me dejo llevar por la estética más que por la utilidad en mis compras.

Sabiendo que hay muchos perfiles como el mío en el que el diseño también importa, Lidl ha vuelto a apostar por una estética que a mí me chifla: las líneas vintage y colores pastel para la cocina. Smeg abrió el camino, con iconos como su nevera o tostadora que, sin embargo, no están al alcance de todos los bolsillos.

Por ello, marcas low cost como Lidl lanzan sus propios pequeños electrodomésticos que son útiles a la par que bonitos. Bajo estas líneas te dejo algunos de mis favoritos para tener una cocina preciosa y un sinfín de utensilios para sacar el chef que llevas dentro.

'Airfryer' de 30 euros, de Lidl

Freidora de dos litros de capacidad. Lidl

Las freidoras de aire son un básico muy versátil en las cocina y el modelo de Silvescret es perfecto para quienes aún no las han probado. Tiene un tamaño compacto y 2 litros de capacidad, perfecto para iniciarse en su uso. Es muy fácil de limpiar y su revestimiento antiadherente evita que los alimentos se adhieran.

Tostadoras al más puro estilo Smeg en Cecotec

Este modelo tiene control digital. Cecotec

El olor a tostada es uno de los más característicos y no hay quien pueda resistirse a ellas y a sus múltiples combinaciones. La ClassicToast 8000 de Cecotec nos recuerda al icónico modelo de Smeg pero en un formato compacto, perfecto para todas las cocinas y mucho más económico. Además, incluye función descongelar y ranuras extraanchas.

Un capricho con esta gofrera de Lidl de 30 euros

Este 'gadget' está arrasando. Lidl

Aunque los gofres son un capricho, no está de más concederse alguno que otro de vez en cuando y, si son caseros, mucho mejor. Para ello, esta gofrera de Lidl es perfecta por su tamaño compacto que apenas ocupa espacio en la cocina, su potencia de 750 watios que deja la elaboración perfecta y su diseño vintage. Eso sí... ¡el stock está volando!

Elegancia y color en los utensilios de Create

Este kit está disponible en 7 colores. Amazon

En lo más sencillo también puede estar el buen gusto y, como ejemplo, el set de 11 utensilios de silicona y madera de Create. Herramientas muy útiles para el día a día con un diseño elegante que ofrece distinción en la cocina. Además, están libres de BPA y resisten al calor. Lo mejor de todo es que hay disponibles 7 combinaciones de colores.

Una batidora de solo 8 euros en Lidl

Este pequeño electrodoméstico te resuelve múltiples recetas. Lidl

Un pequeño electrodoméstico sencillo, pero indispensable para diferentes elaboraciones. Por ello, todos deberíamos tener una batidora de brazo en nuestra cocina. Lidl nos lo pone fácil con un modelo de 350 watios que cuesta solo 8 euros e incluye función turbo.