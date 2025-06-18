Meta va a por Apple: sus gafas VR son más baratas que las Vision Pro, y siguen bajando de precio

Las Meta Quest 3 son quizás las gafas VR más vendidas y también de las más versátiles.

Las Meta Quest 3 son una de las apuestas más sólidas y versátiles en el mundo de la realidad virtual y realidad mixta, tanto para ocio como para trabajo o incluso para estudiar, y además tienen un repertorio de aplicaciones que ninguno de sus competidores puede poner en el mercado.

No solo eso, sino que además su precio es muy pero que muy inferior a otros modelos, principalmente a las Vision Pro de Apple, que son casi un prototito a precio desorbitadamente alto. Por su parte, las Meta Quest 3 tienen un precio estándar de 549 euros, aunque tiendas como AliExpress las rebajan bastante. Ahora mismo, aplicando el código SSES60 se quedan en solo 453 euros, un ahorro importante.

Meta Quest 3 Estas gafas de realidad virtual y mixta son de las más versátiles y con mejor relación calidad-precio.

El envío, como casi todo el catálogo de AliExpress, es desde España, así que en unos pocos días tendrás tu flamante compra en casa.

Vienen de una de las empresas más sólidas del sector tech, como es Meta, que con Facebook e Instagram tiene una posición firme a la hora de aventurarse en nuevas gamas y segmentos, y aquí lo ha demostrado.

Potencia suficiente para la realidad virtual ¡y mixta!

El diseño es uno de los primeros aspectos que llama la atención: más compacto, ligero y cómodo que en generaciones anteriores y un sistema de ajuste que permite adaptar el visor a distintos tipos de rostro. Las lentes pancake, más delgadas y eficientes, contribuyen a esa sensación, y a una mejora notable en la calidad de imagen y el campo de visión.

Las Quest 3 presumen de resolución 2K por ojo, con tecnología Infinite Display 4K+ y una frecuencia de actualización de 90 Hz, ampliable a 120 Hz recurriendo a algunos “trucos”.

El procesador Snapdragon XR2 Gen 2 y los 8GB de RAM aseguran un rendimiento fluido incluso en los juegos y aplicaciones más exigentes, mientras que el sistema de sonido integrado ofrece audio espacial 3D sin necesidad de auriculares adicionales.

Uno de sus grandes atractivos es que, además de realidad virtual, tienen realidad mixta. Gracias a las cámaras RGB de alta resolución y al sensor de profundidad, el visor permite superponer objetos virtuales en el entorno real con una precisión y claridad sorprendentes. Esto abre la puerta a experiencias que van más allá del juego: desde aplicaciones educativas y de diseño hasta herramientas de productividad o simulaciones profesionales.

La autonomía ronda las dos horas y media de uso, suficiente para la mayoría de sesiones, aunque quienes busquen maratones de realidad virtual tendrán que pasar por el cargador o recurrir a baterías externas.

Infinitas aplicaciones para todo tipo de usos

La tienda de aplicaciones de Meta Quest cuenta con más de 500 títulos, incluyendo juegos de éxito, experiencias educativas, aplicaciones de fitness y productividad. El visor también soporta Xbox Game Pass y la conexión a PC para acceder a juegos de realidad virtual más avanzados, lo que lo convierte en una plataforma muy completa y flexible.

En el día a día, las Meta Quest 3 se han consolidado como una herramienta polivalente. No solo sirven para jugar, sino que permiten explorar nuevas formas de socializar, aprender o trabajar. Empresas de sectores como la salud, la educación o el diseño ya están integrando el visor en sus rutinas, aprovechando la capacidad de fusionar el mundo real y el virtual para crear simulaciones, formaciones o reuniones más dinámicas y efectivas.

¿Hay puntos mejorables? Por supuesto. La autonomía sigue siendo un reto para quienes buscan largas sesiones sin interrupciones, y aunque la realidad mixta ha mejorado mucho, todavía hay margen para pulir la integración de objetos virtuales y la interacción con el entorno.