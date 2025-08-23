Las gafas Biofuse de Speedo con visión periférica son las favoritas de 11.000 usuarios para bucear

Unas gafas de natación cómodas, con visión periférica y antivaho real: menos giros de cabeza, más metros sin distracciones, en piscina o mar.

Si nadas en piscina o te gusta el esnórquel, sabes que unas gafas cómodas y que no se empañen valen más que cualquier truco de YouTube. Evitan los ojos rojos, te ahorran las marcas de panda al salir del agua y, sobre todo, te permiten concentrarte en lo importante: respirar, deslizarte y disfrutar.

También pides algo más que "que no entre agua". Quieres que ajusten bien sin apretar, que el campo de visión sea amplio para no ir girando la cabeza como una peonza y que el antivaho dure algo más que dos largos. Si además protegen del sol cuando sales al mar, mejor que mejor.

Ahí es donde entran las Speedo Biofuse 2.0, un modelo que ha reunido el favor de más de 11.000 usuarios y que destaca por su visión periférica y su enfoque en la comodidad. No prometen convertirte en Phelps; sí prometen nadar sin distracciones, que es casi lo mismo en un día bueno. Te cuestan 19,99 euros en Amazon.

Speedo Biofuse 2.0 Gafas de natación con visión periférica, antivaho ISO, protección UV400 y ajuste rápido por botón. Montura flexible y junta acanalada para comodidad y sellado. Comprar por 19,99 euros



Visión amplia, menos giros de cabeza

La forma de las lentes de las Biofuse 2.0 está pensada para ofrecer gran visión periférica, algo que se nota tanto en piscina (cuando compartes calle) como en mar abierto y esnórquel, donde conviene controlar lo que pasa alrededor sin tener que "buscarlo" con el cuello. Traducido: nadas más recto, te orientas mejor y evitas choques diplomáticos con otros bañistas.

Para mantener esa claridad, incorporan tratamiento antivaho que cumple la norma ISO 18527-3. No es magia (sigue siendo buena idea enjuagarlas con agua dulce y no frotar el interior), pero ayuda a mantener la lente despejada durante más tiempo. Menos pausa para aclararlas, más metros sin interrupciones.

Si entrenas al aire libre, la protección UV400 frente a UVA y UVB añade tranquilidad. Las lentes de policarbonato filtran la radiación solar, algo útil en sesiones de playa o midiendo fuerzas en un lago en pleno julio. Tus ojos también merecen crema, por así decirlo.

Ajuste fácil, confort real (sin marcas de panda)

El secreto de la familia Biofuse es un chasis interno flexible muy suave, casi con tacto de gel, que reparte presiones y se amolda al contorno. Se nota al apretar un poco más la correa: sellan sin morder. La junta acanalada alrededor del ojo ayuda a reducir la presión y mejora la estanqueidad: menos agua dentro y menos marcas fuera. Tu selfie postentreno, a salvo.

El ajuste no te hará perder medio calentamiento: llevan un mecanismo de botón (push) que permite apretar o aflojar la correa de forma rápida y segura, más útil de lo que parece cuando alternas gorro fino en verano y más grueso en invierno. El puente nasal flexible y la correa dividida suman estabilidad, así no tienes que recolocarlas cada dos virajes.

Otro detalle que suma es la elección de materiales. La 2.0 apuesta por biosintéticos y biocirculares en varias piezas para rebajar el uso de carbono fósil frente a plásticos tradicionales. No van a salvar el planeta por sí solas, pero es una dirección razonable para un accesorio que millones de personas usan a diario. Y como cualquier gafa buena, duran más si las cuidas: enjuague con agua dulce, secado a la sombra y estuche para que no se rayen en la mochila. Sencillo.

Si buscas unas gafas para natación y esnórquel que prioricen comodidad, claridad y un campo de visión amplio, las Speedo Biofuse 2.0 son una apuesta sensata. No hacen milagros con el cronómetro, pero sí quitan de en medio las pequeñas molestias que te frenan: empañado, ajustes eternos y presiones incómodas. Y cuando desaparecen esas distracciones, curiosamente, nadas mejor.