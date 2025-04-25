La Copa del Rey se decide en vivo, y puedes ver la final 'online' a precio de ganga (y luego la Champions)

El Estadio de La Cartuja será la sede del clásico de la Final de la Copa del Rey.

La esperadísima final de Copa del Rey medirá el excelente estado de forma del FC Barcelona contra el Real Madrid, que no llega ni mucho menos en su mejor momento, pero que tiene aquí la oportunidad de corregir el rumbo y sumar un título ahora que han quedado fuera de la Champions League.

No será un partido fácil para ninguno de los dos, y es que como suele ser habitual, las finales se deciden por detalles, y en esta un gol puede ser decisivo. Se disputará en el Estadio de la Cartuja, recién renovado y ampliado, ya sin pistas de atletismo, a las 22.00 hora peninsular, y se podrá ver en vivo y en directo por Movistar Plus+ y por RTVE.

En el caso de Movistar Plus+, está disponible para todos sus abonados. Todos es todos, no solo los que tengan contratado un pack con telefonía, sino también para los usuarios del plan básico online de 9,99 euros al mes.

Este plan no tiene permanencia, y no solo eso, sino que además hay que tener en cuenta que incluye más cosas: series, películas y lo que queda por delante de Champions League, aunque tiene evidentemente algunas limitaciones.

La primera y principal es que a diferencia del plan completo, no incluye toda la Liga, sino solo un partido seleccionado por semana y un partido por jornada de Champions, que son el complemento ideal para un catálogo audiovisual que es de los mejores que se pueden tener en España.

Lo bueno es que puedes contratarlo y darte de baja cuando quieras, al igual que se puede hacer con otras plataformas como Netflix y Disney, que son claramente las competidoras de esta oferta de Movistar Plus+, pero que no tienen nada de fútbol, algo muy importante.