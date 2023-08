Esto es lo que tienes que hacer para evitar el robo en la playa mientras te bañas

Uno de los momentos más esperados del verano es el de ir a la playa y disfrutar de un buen chapuzón, sobre todo en los días en los que los termómetros llegan a lo más alto. Sin embargo, la hora del baño puede convertirse en una terrible experiencia cuando eres víctima de un robo, un hecho que sucede con mayor frecuencia de lo que se pueda pensar.

Los amigos de lo ajeno están en muchas ocasiones muy pendientes de lo que sucede en la playa, aprovechando el momento en el que los bañistas se alejan de su toalla y sus pertenencias para robárselas. Si no quieres que estos delincuentes puedan arruinar tu jornada de playa e incluso tus vacaciones, te vamos a dar una serie de consejos para evitar el robo en la playa mientras te bañas.

Controla tus pertenencias contra los robos en las playas

Otro escenario poco recomendable para usar el móvil por el riesgo de robo. Pixabay/Free-Photos

Los robos en la playa son algo común y por ello hay que tener en cuenta una serie de consejos para evitarlos. Es necesario que siempre controles tus pertenencias, incluso cuando vas a darte un baño.

En este sentido, es necesario usar siempre el sentido común y llevar a la playa lo justo y necesario. Si es posible, deja en el coche o en casa el teléfono móvil, la cartera y otros objetos de valor, siendo suficiente con que lleves contigo las llaves del coche o casa, algo de dinero en efectivo, la crema de protección solar, la toalla, tus gafas de sol y poco más. De esta manera, podrás minimizar las pérdidas y, además, te ayudará a desconectar.

Por otro lado, si no vas solo a la playa y estás en compañía de familiares o amigos, una de las mejores formas de evitar ser víctima de un robo es que os turnéis a la hora de bañaros. De esta manera, mientras algunos de vosotros os dais un chapuzón, otros estarán tomando el sol o relajándose en la arena al mismo tiempo que vigilan las pertenencias del resto.

Una alternativa a lo anterior es que dejes tus pertenencias muy cerca del agua, de manera que, aunque te estés dando un baño, puedas controlar en todo momento si alguna persona se aproxima a tus cosas. Aunque es arriesgado de todas formas, ya que podrían escapar corriendo con tu mochila u otros objetos, al menos tendrás un mayor control sobre ellos. En estos casos, será aconsejable que tapes tus pertenencias con la toalla, de manera que puedas entorpecer todo lo posible el robo.

Trucos para evitar robos en la playa

Para evitar robos en la playa, existen una serie de trucos que puedes poner en práctica. Uno de ellos consiste en usar una funda impermeable: Si has ido a la playa solo o lo has hecho con amigos, pero no queréis turnaros para daros un baño, una solución es la de utilizar una funda impermeable en la que puedas guardar las llaves y tu teléfono móvil, así como para guardar algún otro pequeño objeto que puedas mantener protegido del agua y de los robos.

Un ejemplo genial, y uno de los más vendidos en Amazon, es esta riñonera impermeable para el móvil, cómoda de colocar para entrar al agua y donde cabe tanto el smartphone como las llaves o el dinero.

Riñonera impermeable al cien por cien con doble cierre, ideal para la playa. Amazon

Otra opción interesante es la de camuflar tus pertenencias para que no estén a la vista de los amigos de lo ajeno. Para ello puedes usar un táper y luego enterrarlas en la arena en un lugar en el que solo tú sepas que están. Una alternativa es la de usar botes vacíos de crema solar para guardarla, ya que puedes utilizarlos a modo de estuche para introducir en su interior tu móvil, dinero, llaves, etcétera.

Además, puedes hacerte con cajas de seguridad, una mochila antirrobo o una toalla que tenga bolsillos secretos para poder ocultar los objetos de la vista de otras personas. Como esta a la venta en Amazon.

Toalla con bolsillos de cremallera y secado rápido. Amazon

