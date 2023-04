Por muy manitas que seamos, no hay obra o reparación en casa que no nos suponga en quebradero de cabeza. Para empezar, por dar con los materiales que necesitamos para llevarla a cabo. Después, por la suciedad que conllevan, que, si bien se minimiza con los aspiradores verticales que hoy tenemos a nuestro alcance, no nos evitan el tener que limpiar al terminar la faena.

Una de las peores reparaciones es la de tapar agujeros en la pared. Si bien ahora existen muchas soluciones para colgar cuadros u otras decoraciones sin tener que taladrar, hay muebles que, por seguridad, es mejor anclar. Y también elementos que por peso o características preferimos fijar con escarpias. Así, deshacernos de estas marcas en las paredes era, hasta ahora, cuestión de paciencia y ensayo con la masilla.

Pero en 20deCompras hemos encontrado la solución definitiva para tapar los agujeros de la pared en tiempo récord, sin obras, sin ensuciar y con una sola herramienta. Se trata del repara paredes de Fischer que incluye masilla y espátula en el mismo artículo para ofrecer una solución efectiva y rápida. Y por menos de 10 euros.

Este producto lleva espátula incluida. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Repara paredes Descripción: Masilla de pared repara paredes con espátula incluida para tapar agujeros. Fácil aplicación y sin necesidad de contar con otras herramientas. Válida para reparar grietas. Marca: Fischer Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 8.99 Imagen:

Esta herramienta tiene forma de rotulador para que la aplicación de la masilla adhesiva sea sencilla y efectiva. Así, está diseñado para tapar huecos, juntas y hasta grietas sin estropear el resto de la superficie de la pared y sin manchar nuestra casa. Aunque nos ha encantado para usarlo para las paredes de hormigón o yeso, también es válida para madera y otros materiales. En cuanto a la forma de proceder, basta con abrir el tubo, colocarlo en la zona a tapar, presionar el hueco a rellenar y pasar la espátula integrada hasta que quede liso. El pequeño tamaño de la herramienta impide ensuciar o estropear el resto del muro.

Esta solución está avalada por más de 1.000 usuarios que la han probado y han dejado sus valoraciones en Amazon, donde, sobre todo, destacan su fácil aplicación y su adecuación para pequeñas reparaciones domésticas. Eso sí, tal y como advierten algunos usuarios, el color de la masilla es blanco, por lo que, en caso de un agujero de mayor tamaño, quedará visible la tonalidad clara, obligándonos a dar una capa de pintura, aunque, en el caso de los huecos más diminutos no será tan necesario.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.