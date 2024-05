¿Cómo contactar con Amazon por teléfono en España?

Desde 2011, cuando Amazon desembarco en España hasta nuestros días, han permitido que la compañía norteamericana se haya convertido en una de las plataformas principales de comercio electrónico en España (y a nivel mundial).

Seguro que ya la conoces por la amplia gama de productos que ofrece y has hecho alguna compra con ellos. A pesar de su eficaz sistema automatizado de asistencia al cliente, en ocasiones surge la necesidad de contactar directamente con la empresa para resolver dudas, realizar consultas o gestionar algún inconveniente con un pedido.

Sin embargo, encontrar la forma de comunicarse con atención al cliente puede resultar un desafío. Por ello, en este artículo, te contamos las diversas formas de contactar con Amazon España.

Cómo contactar por teléfono con Amazon España



Amazon no ofrece un número de teléfono para atención al cliente en España, no obstante, esto no significa que no puedas contactarlos para resolver tus dudas o inconvenientes. Amazon ha implementado diversas alternativas para garantizar que los clientes puedan comunicarse de manera efectiva. A continuación, te detallamos todas las vías de comunicación existentes y cómo puedes hacer para encontrarlas.

Contactar a través del chat (la forma más sencilla y rápida)



Una de las opciones más utilizadas es el servicio de atención al cliente a través de chat en línea. Esta plataforma permite una comunicación directa y rápida con un representante de Amazon, quien estará disponible para ayudarte en tiempo real con cualquier consulta o problema que puedas tener. Además, el chat en línea te da la comodidad de poder mantener un registro escrito de la conversación para futuras referencias.

Para acceder a este servicio, sin tener que elegir ninguna opción predeterminada de atención al cliente, puedes seguir estos pasos:

1. Dirígete a la parte inferior de la página web y accede al link de Atención al cliente.

Contacto de Amazon su web Lara Blasco

2. En la sección de atención al cliente debes pulsar en “Otros y English”

Contacto de Amazon su web Lara Blasco

3. Debes pulsar en “Contáctanos” y automáticamente se abrirá una pestaña con el chat con el agente de Amazon.

Contacto de Amazon su web Lara Blasco

Cabe destacar que, por lo general, la respuesta es bastante rápida y el servicio al cliente bastante correcto.

Esta es la forma de contacto con Amazon más eficaz que hemos encontrado ante la falta de un teléfono de contacto. ¡Esperamos que tu compra vaya bien y puedan resolverte todas tus dudas!