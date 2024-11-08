El capricho 'deco' que todos quieren conseguir en oferta este Black Friday: así es la lámpara viral que triunfa en TikTok

Se trata de un modelo económico y muy llamativo en forma de seta que se ha convertido en protagonista de muchos vídeos en la red social.

Los móviles y otros dispositivos tecnológicos son los artículos más demandados para el Black Friday, que se celebra en España el 29 de noviembre, aunque hay algunos comercios que ya lo han adelantado. Sin embargo, los productos para el hogar, como las freidoras de aire, también arrasan en ventas. Pero no son los únicos. La decoración es otro de los sectores que, cada edición, recibe más adeptos. Y, para este Viernes Negro, tenemos muy claro lo que los deco lovers van a escoger: la lámpara viral que triunfa en redes sociales.

Se trata de una réplica inspirada en lámpara de Nessino, una pieza icónica de los años 60 que se caracteriza por su diseño futurista en forma de seta. Este modelo fue de los primeros en emplear materiales plásticos y su inspiración en la naturaleza contrastaba, por aquel entonces, con la producción industrial. Su precio no está al alcance de todos los bolsillos, puesto que este modelo auxiliar de sobremesa puede alcanzar los 200 euros. De hecho, el original en Amazon, de la marca Artemide, tiene un precio de 161 euros.

Sin embargo, el artículo que se ha hecho viral en TikTok e Instagram no se trata de esta pieza exclusiva de un llamativo color anaranjado, sino de una réplica low cost que, además, muchos esperan encontrar más rebajada en Black Friday.

Dónde comprar la lámpara viral

Este llamativo modelo es perfecto para los amantes de la decoración y de los productos virales. Nos encanta la forma de seta y su rollo vintage que tanto está de moda. De hecho, no es la única lámpara con este diseño inspirado en la naturaleza que triunfa en el sector de la decoración, puesto que se trata de un diseño precioso para cualquier rincón. En Aliexpress también se puede adquirir en color blanco.

Pero además también nos encaja su practicidad, puesto que puede emplearse como luz auxiliar en múltiples puntos del hogar. El material con el que está fabricada permite ofrece una luz suave para crear un ambiente acogedor. La mayoría de modelos, además, cuenta con intensidad regulable.

Lámpara seta... ¡con lluvia!

La lámpara viral inspirada en la icónica de Nessino no es la única que se viralizó en redes, puesto que hay otro modelo también inspirado en la naturaleza que ha protagonizado múltiples vídeos. Se trata de una lámpara con forma de nube de la que cae lluvia, por lo que también hace las veces de humidificador.

Podemos comprar un modelo similar en Amazon, de la marca Rudfuz, que ofrece siete colores y un efecto relajante con el sonido de la lluvia. Además, se puede ajustar las intensidades del agua según las preferencias.

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