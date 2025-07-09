Tengo tres cámaras de vigilancia como esta y en el Prime Day va a caer la cuarta

Las cámaras de vigilancia en casa son muy útiles, sobre todo si tienes mascotas, niños o pasas tiempo fuera.

El Prime Day de Amazon suele dejar algunas ofertas que se repiten prácticamente año a año, y que por norma general suelen estar entre las más vendidas. Las rebajas con un enfoque "utilitarista" son precisamente las que arrasan, y ahí hay una recomendación que hacer.

Es algo personal, pero en casa tengo no una ni dos, sino tres cámaras de vigilancia doméstica. Las uso para controlar a mis gatos cuando estoy trabajando o de viaje, y también para vigilar a mi hijo. Lo mejor es que el precio que tienen es realmente ridículo, ya que apenas superan los 30 euros.

Hay muchos modelos, y a buenos precios, aunque yo uso las TP-Link Tapo C210 o C230; es recomendable en este tipo de accesorios siempre apostar por marcas de confianza, ya que al fin y al cabo no deja de ser una cámara que transmite en directo todo lo que sucede en casa.

TP-Link Tapo C230 Esta cámara 2K con visión nocturna puede girar 360º, así que es ideal para vigilancia doméstica integral.

Mis dos gatos y mi casa, siempre controlados

La utilidad práctica en el día a día la hace que sea, por su precio, una de las mejores opciones del mercado, especialmente si buscas tranquilidad y control sobre lo que ocurre en casa, sin complicaciones técnicas ni instalaciones complejas. Se encarga de vigilar, alertar y facilitar la vida cotidiana, tanto si se trata de proteger a la familia como de mantener un ojo en las mascotas, y para mí que tengo dos gatos es absolutamente fundamental.

La Tapo C200 tiene visión nocturna, y funciona de forma excelente. Esta función permite que la cámara siga siendo útil incluso cuando cae la noche o las luces están apagadas. Gracias a sus LED infrarrojos, la cámara es capaz de captar imágenes claras en total oscuridad, cubriendo distancias de hasta 9 o 12 metros, dependiendo de las condiciones del entorno.

Esto significa que, aunque estés durmiendo o fuera de casa, puedes revisar desde el móvil lo que ocurre en tiempo real en cualquier habitación vigilada. La visión nocturna resulta especialmente útil para quienes tienen niños pequeños, personas mayores o simplemente desean asegurarse de que todo está en orden durante la noche. La cámara ofrece una resolución 2K.

Modo alarma y modo vigilabebés

El modo alarma es otra de las funciones que aporta valor real en el día a día. Esta característica permite que la cámara emita una señal sonora cuando detecta movimiento o algún evento inusual, como la entrada de una persona en una zona restringida.

El usuario puede configurar la alarma desde la aplicación móvil, eligiendo cuándo y cómo debe activarse. Por ejemplo, es posible programar la alarma para que solo suene durante la noche o en horarios específicos, evitando así falsas alarmas durante el día. Esta función es ideal para disuadir a posibles intrusos, pero también para alertar a los habitantes de la casa ante cualquier situación inesperada.

Una de las utilidades más apreciadas por las familias es la detección de llanto de bebé. Esta función, basada en inteligencia artificial, permite que la cámara reconozca el sonido característico del llanto y envíe una notificación inmediata al móvil del usuario.

Así, aunque los padres estén en otra habitación o incluso fuera de casa, pueden saber al instante si el bebé necesita atención. Esta característica transforma la Tapo C230 en una especie de vigilabebés, solo que a un precio muy por debajo de lo que suelen costar estos aparatos.

La posibilidad de almacenar las grabaciones en una tarjeta microSD o en la nube facilita el acceso a los vídeos en cualquier momento, ya sea para revisar un incidente o simplemente para guardar recuerdos familiares. La gestión desde la aplicación móvil es sencilla e intuitiva, permitiendo ver la transmisión en directo, revisar grabaciones, activar o desactivar funciones y compartir el acceso con otros miembros de la familia.