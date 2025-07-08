Esta cámara es muy querida por los fotógrafos: ahora Amazon la vende 150 euros más barata

La Sony Alpha 7 III es una de las mejores cámaras del mercado en su segmento para aficionados avanzados y profesionales, y ahora con el Prime Day ha recibido un jugoso descuento.

La fotografía puede ser una afición (o un trabajo) exigente para el bolsillo. El precio de las cámaras, incluso adquiriendo solo el cuerpo, suele ser elevado, y el presupuesto se dispara todavía más cuando entramos en el terreno de los objetivos. Completar un equipo al nivel de un profesional puede traducirse en varios miles de euros.

Si únicamente haces fotos por afición, quizá nunca hayas considerado dar el salto a un modelo de categoría superior con prestaciones avanzadas. Lo cierto es que muchos cuerpos de entrada de firmas reconocidas ya ofrecen imágenes de gran calidad. Sin embargo, la cámara que protagoniza esta oferta juega en otra liga. Una liga en la que a pesar de que no es barata, por menos de 1.300 euros en Amazon empieza a sonar a ganga.

La Sony Alpha 7 III, incluida hoy en una promoción especial de Prime Day en Amazon, representa la puerta de acceso para el fotógrafo amateur que quiere acercarse al ámbito profesional dentro del formato EVIL, es decir, sin espejo. Su precio no suele ser bajo, pero la rebaja facilita ese salto de gama porque normalmente ronda los 1.500 euros.

El corazón de cualquier cámara es su sensor. En los modelos profesionales hablamos de fotograma completo, a diferencia de los sensores más pequeños de la mayoría de cuerpos para principiantes. El 'Full Frame' de la Alpha 7 III ofrece 24,2 megapíxeles, bajo ruido y un amplio rango dinámico, cualidades claves para lograr imágenes de calidad profesional.

Un gran sensor y estabilizador de cinco ejes

Disponer de uno de los sensores más populares del mercado no basta por sí solo. La Alpha 7 III incorpora un sistema de estabilización de cinco ejes que ayuda a obtener fotos nítidas con teleobjetivos, en primeros planos y en escenas nocturnas. Esto marca la diferencia cuando la luz escasea. No sabes cuánto necesitas un buen sensor para fotografía con poca luz hasta que pruebas una buena cámara y no puedes volver atrás.

La cámara gana enteros en flexibilidad gracias a la montura compatible con toda la gama de objetivos Sony, desde grandes angulares hasta teleobjetivos y macro. Esa compatibilidad permite explorar disciplinas que resultan inaccesibles en cuerpos más básicos.

Además, la estabilización interna se ajusta al objetivo que coloques, mientras el enfoque automático híbrido asegura una fijación casi inmediata del sujeto y lo sigue sin perder nitidez. Si la toma sale desenfocada, difícilmente será culpa de la cámara.

El procesamiento es otro pilar esencial. La Alpha 7 III emplea el Bionz X, un procesador desarrollado por Sony que acelera la gestión de datos del sensor CMOS Exmor. El resultado es un flujo de trabajo ágil y un manejo de color bastante fiable en cada fotografía. Un equipo que cualquier usuario avanzado o profesional sabrá valorar.

Quienes deseen complementar la fotografía con vídeo encontrarán grabación 4K a 30 fps en formato XAVC S. El menú permite ajustar parámetros como el gamma o la saturación, y la salida 'Clean HDMI' facilita la conexión a monitores externos. Un plus que amplía las posibilidades de una cámara que ofrece mucho para lo que cuesta.