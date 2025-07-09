La cafetera premium Philips L'Or Barista está a mitad de precio en el Prime Day, y va a volar

Esta cafetera de cápsulas es una de las mejor valoradas del mercado.

El café de cápsulas también puede ser premium, y una de las cafeteras que lo prometen está rebajadísima.

Las cafeteras de cápsulas han venido para quedarse, y aunque a muchos puristas del café molido les parece regular tirando a mal, ofrecen una solución rápida y sencilla para tomar café cuando más falta hace.

Hay ya muchos modelos y varios estándares de cápsulas, con opciones premium para los más cafeteros o opciones algo más asequibles. Dentro de la primera categoría entraría la Philips L'Or Barista Original, que además Amazon ha rebajado bastante ahora mismo.

Con motivo del Prime Day, puedes comprarla bastante por debajo de su precio, aunque hay que aclarar que la oferta tiene un número limitado de unidades, como todas, así que si te convence es mejor que te des prisa.

Philips L'Or Barista Original Esta cafetera automática de cápsulas es compatible con Nespresso y puede preparar dos tazas a la vez.

Rápida y compatible con varios estándares, también Nespresso

La Philips L'Or Barista Original no es solo una cafetera de cápsulas más: su principal virtud es la versatilidad, tanto si eres de los que necesita un espresso rápido antes de salir corriendo como si prefieres tomarte un café largo y pausado en la sobremesa.

Lo primero que llama la atención en el uso diario es la rapidez con la que puedes tener tu café listo. Basta con colocar la cápsula, elegir el tamaño y en cuestión de segundos tienes una taza humeante. Esto es especialmente útil en las mañanas apuradas o cuando tienes visitas inesperadas y quieres ofrecer un café sin complicaciones.

Además, la máquina permite preparar dos cafés a la vez o un café doble en una sola taza, lo que resulta muy práctico si compartes el desayuno o si simplemente necesitas una dosis extra de cafeína para arrancar el día.

La compatibilidad con cápsulas L'Or y Nespresso amplía mucho las opciones, ya que puedes elegir entre una gran variedad de intensidades y sabores. Esto es ideal para quienes disfrutan experimentando con diferentes perfiles de café o para hogares donde cada persona tiene su preferencia.

El sistema de reconocimiento automático de cápsulas ajusta la extracción según el tipo, lo que garantiza que cada café salga con la intensidad y el cuerpo adecuados, sin que tengas que preocuparte por configuraciones complicadas.

Intuitiva y con personalización de tu café

En cuanto a la calidad del café, la Philips L'Or Barista Original sorprende gratamente. Gracias a sus 19 bares de presión, el resultado es un café con una crema densa y persistente, de esas que invitan a dar el primer sorbo con calma.

El espresso tiene un sabor intenso y equilibrado, con matices que recuerdan a los cafés de cafetería, y el café largo mantiene un perfil aromático sin perder cuerpo. Incluso los ristretto, esos cafés cortos y potentes, salen con la fuerza y el aroma que se espera de una buena máquina.

En la práctica, la limpieza y el mantenimiento no suponen un quebradero de cabeza. La bandeja de goteo es extraíble y fácil de lavar, aunque algunos usuarios mencionan que podría ser un poco más grande para evitar desbordes si se preparan varios cafés seguidos. El aviso automático de descalcificación es un detalle útil para quienes suelen olvidar este tipo de tareas, ayudando a mantener la máquina en buen estado y asegurando que el café siga saliendo con la misma calidad.

Uno de los puntos más valorados por quienes la usan a diario es la posibilidad de personalizar el café. Puedes elegir entre diferentes tamaños y estilos, desde un espresso corto hasta un café largo, pasando por el clásico lungo. Esto permite adaptar cada taza al momento y al gusto de cada persona, algo que no todas las cafeteras de cápsulas ofrecen con tanta facilidad.