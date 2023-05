Los que disfrutan de un jardín, patio o terraza de dimensiones considerables tienen un tesoro. Sobre todo ahora que el buen tiempo comienza a establecerse y los planes al aire libre parece que son los que más apetecen. Ya son muchos los que, para estar preparados, han invertido en comprar alguno de los muebles y conjuntos de exterior más buscados. Otros tantos prefieren darle importancia a los picoteos y comidas con familia y amigos, por lo que están inmersos en la elección de mejor barbacoa (con o sin humo) para poder preparar grandes banquetes. Por último, también están los que ya está rastreando las mejores soluciones para poder disfrutar de una piscina en condiciones sin tener que hacer obras. Y es que, ¡a quien no le gusta darse un chapuzón en casa!

Escoger, sin embargo, un modelo que se adapte a nuestra casa no es tan fácil como parece: hay que tener en cuenta una serie de precauciones y consejos para evitar problemas de difícil solución. Por ejemplo, es recomendable elegir una ubicación soleada y cercana a una toma de agua, un desagüe y una toma eléctrica para llenar la piscina, vaciarla y conectar la depuradora. También hay que asegurarse que la capacidad total no exceda el peso que puede sostener una terraza o patio, por ejemplo. Y no olvidar que el mantenimiento es esencial para lograr una piscina salubre, durante el verano y también en invierno, por lo que son recomendables las propuestas plegables que pueden recogerse.

Con todo esto claro, solo queda uno de los pasos más importantes: elegir la piscina desmontable para instalar en casa, que cuadre en tamaño y en precio. Y es que, como cabe esperar, cuanto más grandes son, más dinero hay que pagar por ellas. Claro que también cabe la posibilidad de encontrar alguna buena oferta con la que ahorrar en la compra, y nosotras hemos dado con ella: en el catálogo de Bestway, uno de los modelos redondos clásicos y más funcionales está rebajada un 27%. Cuesta 109 euros en vez de los 149 habituales.

El modelo rebajado un 27% es el Steel Pro de Bestway, una piscina de tres metros de diámetro y una altura de 76 centímetros ideal para jardines y terrazas y, también, para aquellos que buscan una propuesta en la que quepan más de dos personas. Algo que sucede son problema, pues tiene una capacidad de 4678 litros cuando la llenamos al 90% para evitar que el agua rebase. Y no hay que preocuparse por los pinchazos: el liner es de tres capas, duradero y resistente a los pinchazos.

Claro que, entre los aspectos más interesantes de este modelo, nosotros nos quedamos con la bomba de filtrado que incluye de 1249 litros, que nos ayudará a mantener en buen estado la piscina para sacarle el máximo partido en verano. También la facilidad de montarla y desmontarla, ya que no requiere del uso de herramientas, por lo que en pocos minutos (¡y con las instrucciones a mano!) podremos disfrutar de una piscina de buenas dimensiones.

