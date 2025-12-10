Batería y panel solar: este pack te protege de apagones por menos de lo que cuesta un móvil

Si quieres tener una fuente extra de energía en casa que te ayude en un apagón o cuando estás de viaje, este generador solar es top.

El kit de generador solar R600 de AllPowers se establece como la solución ideal para aquellos que buscan autonomía energética en sus viajes o como respaldo fiable en el hogar. Este excelente paquete combina una planta de energía portátil con una capacidad considerable y un panel solar, lo que permite absorber y almacenar energía limpia para usarla en cualquier momento.

El paquete se posiciona como el producto ideal para viajes familiares cortos o aventuras al aire libre. La combinación de la estación de energía y el panel solar de 100W asegura que todos los dispositivos esenciales se puedan mantener operativos, independientemente de la cercanía a una toma de corriente tradicional.

Este generador solar se vende actualmente en Amazon por poco más de 250 euros, una cifra muy atractiva para un sistema completo de energía renovable. Además, la oferta incluye la comodidad del envío Prime, garantizando una entrega rápida y eficiente.

El dispositivo R600 destaca por su capacidad de cargar hasta ocho dispositivos simultáneamente. Esto es posible gracias a una amplia variedad de puertos, incluyendo dos salidas de CA de onda sinusoidal pura de 600 W y picos de 1200 W, dos puertos USB-C de 100 W, y dos puertos USB-A de 18 W de carga rápida.

Hasta 299Wh de capacidad

La estación de energía tiene una gran capacidad de 299Wh, que es al menos un 10% más grande que muchos productos comparables que se encuentran en el mercado. Esta potencia está diseñada específicamente para alimentar aparatos como teteras, licuadoras, ordenadores portátiles y drones, manteniendo la aventura al aire libre sin interrupciones.

La tecnología de carga rápida AllPowers permite cargar completamente la central eléctrica en tan solo una hora, utilizando solo un cable y sin necesidad de adaptadores voluminosos. La potencia de carga máxima es de aproximadamente 400 W, superando el rendimiento de otras centrales eléctricas similares en el mercado.

La carga solar también es impresionantemente rápida. Es posible recargar el generador solar R600 en solo 1,5 horas con una entrada solar de 220 W. Esto permite aprovechar la energía renovable limpia y ecológica al máximo, utilizando el puerto de carga solar XT60 que garantiza la seguridad en la carga de alta potencia.

La durabilidad es un factor clave gracias a la batería LFP (Litio-ferrofosfato) de duración extremadamente larga. Las celdas LFP permiten cargar el R600 más de 3500 veces antes de que su capacidad caiga al 80%, lo que se traduce en casi 10 años de uso regular.

Además de su uso en exteriores, la Powerstation R600 cuenta con una función de suministro de energía UPS ininterrumpible. Este sistema protege dispositivos sensibles como ordenadores de escritorio y servidores de archivos contra la pérdida o el daño de datos cuando falla la red eléctrica.