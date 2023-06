Ofertón de hoy para viajeros: maleta grande, de cuatro ruedas, extensible, rígida y con una rebaja del 62%

Cuando pensamos en maletas nos vienen a la mente las escapadas de verano, los viajes largos o, incluso, las mudanzas. Pero, inevitablemente, en lo que más pensamos últimamente es en las aerolíneas, en las medidas y en los modelos de maleta para no pagar de más. Pero, no todo se compone de medidas y de vuelos low cost, donde solo podemos viajar con una mochila, también existen y necesitamos las maletas rígidas, grandes y cómodas para viajes largos, para poder facturar cuando lo necesitemos o, por qué no, para las mudanzas. Por eso, si eres de las personas que está buscando una maleta grande, resistente, cómoda (cuatro ruedas con rotación) y que sea extensible, no puedes dejar escapar la oferta de Miravia de este lunes 12 de junio, porque este modelo de la marca 1990s tiene una rebaja de un 62%.

Esta maleta de 1990s está disponible en 5 colores diferentes. Miravia

Datos estructurados producto Nombre: Maleta rígida, grande, cuatro ruedas, extensible Descripción: Esta maleta de 1990s está disponible en 5 colores diferentes. Marca: 1990s Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 48.99 Imagen:

De 129 a 49 euros, así es la oferta de la marca 1990s especializada en maletas. Gracias a Miravia, por tanto, podrás, por fin, hacerte con una maleta grande, de calidad, rígida, con cuatro ruedas (y rotación 360 grados) para desplazarla mejor y que, al mismo tiempo, sea extensible para que te quepa todavía más ropa en viajes largos (más de la que crees que te puede caber). Lo tiene todo y, solo ahora, con una rebaja del 62%.

Así que, si no quieres dejar pasar esta oportunidad, corre, porque estará activa durante unas horas de este 12 de junio y volverá a su precio habitual (más de 100 euros). La marca 1990s lleva 33 años fabricando y mejorando su fabricación de bolsos y maletas hasta convertirse en un referente del sector que se acomoda a las exigencias cambiantes de los usuarios. Además, se trata de una marca española que nació en la península y opera desde el país.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Miravia y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.