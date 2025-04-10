Esta plataforma tiene la 'playlist' con las 100 canciones del casting 'OT 2025' y así puedes escucharla sin anuncios

Prime Video prepara una nueva edición del concurso musical y, por cuestión de derechos, los aspirantes tendrán que cantar alguna de las canciones seleccionadas.

La fiebre por el talent show de Operación Triunfo está a punto de volver a desatarse. Prime Video acaba de anunciar las fechas de los castings, que pasarán por nueve ciudades y se realizarán del 5 de mayo al 12 de junio. Como cada edición, se esperan que sean miles los aspirantes a convertirse en concursantes del programa que se estrenó en 2001.

Desde el estreno del documental OT 2023: la gira, Prime Video ha sido la plataforma encargada de producir y emitir este mítico programa. Para acceder a su contenido, hay que tener una cuenta Amazon Prime. Además de este servicio de streaming, ser parte del club premuim supone, ahora, una gran ventaja para quienes quieran presentarse al casting.

Uno de los servicios de esta suscripción es Music Prime, una plataforma de streaming musical tipo Spotify. Es allí donde OT 2025 ha colgado la playlist Operación Triunfo 2025 Casting covers, que reúne las 100 canciones que los aspirantes pueden cantar en los castings. Aunque está disponible en esta suscripción incluida en Prime, nuestra recomendación es dejarse conquistar por Music Unlimited, la plataforma que permite escuchar todas las canciones sin anuncios ni límites de reproducción.

Music Unlimited Plataforma de 'streaming' musical con saltos ilimitados, podcast, canciones sin anuncios. Por 10,99 euros al mes tras el periodo de prueba gratuito.

De esta forma, quienes quieran presentarse a las audiciones pueden practicar sin interrupciones, escuchando las canciones todas las veces que quieran. Seguro que en cada una de ellas descubren nuevos matices y giros que pueden hacerles llegar a la Academia.

De hecho, estas obras serán las que tengan que interpretar de forma obligatoria en la primera y segunda fase del casting ya que, para poder emitir estas pruebas en Prime Video es necesario contar con los derechos. Las canciones escogidas son de lo más variadas y hay para todos los gustos, desde la clásica Como yo te amo, de Rocío Jurado hasta el Me has invitado a bailar de Dani Fernández o Cheap Thrills, de Sia, entre muchos otros éxitos nacionales e internacionales de todos los tiempos.

Qué es Music Unlimited

Music Unlimited ofrece más de 100 millones de canciones y también podcast para que cada usuario encuentre sus propuestas favoritas. Y, todo ello, sin anuncios. Además, como algunos de los servicios de streaming, permite escuchar música sin conexión, aunque no haya cobertura. Otra de las bondades que solo permiten los servicios de pago es el saltar canciones de forma ilimitada para que no tengas que perder tiempo en lo que no te gusta.

El precio de este servicio es de 17,99 euros al mes para el plan familiar (que permite conectar hasta 6 cuentas en múltiples dispositivos) o 10,99 euros al mes para el plan estándar. Sin embargo, Amazon ofrece periodos de prueba gratuitos para que los usuarios puedan conocer el servicio antes de contratarlo. Ahora, y solo hasta el 16 de abril, hay una promoción muy interesante: en vez del mes de prueba habitual, ofrecen 2 meses para la suscripción estándar o 3 para la familiar.