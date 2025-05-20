Esta alternativa al Airtag es aún más barata, sirve para Android y Amazon la acaba de rebajar

Los AirTag son uno de los grandes éxito de Apple, pero no sirven si tienes un móvil Android.

El Tile Mate (2022) se ha posicionado como una de las alternativas más interesantes frente a los AirTag de Apple, especialmente para quienes buscan un localizador de objetos que funcione tanto en iOS como en Android. En un mercado donde muchas soluciones están vinculadas sí o sí a un único ecosistema, el Tile Mate destaca precisamente por su compatibilidad, que resulta fundamental para usuarios que no tienen un iPhone.

Más allá de lo que puede o no puede hacer, hay que tener en cuenta que su precio sí que es considerablemente más barato que el de los AirTag de Apple, ya que por apenas 69 euros puedes tener tres localizadores.

Tile Mate (2022) - Pack de tres Este localizador Bluetooth es ideal para encontrar llaves, maletas y hasta el mando de la tele.

El diseño del Tile Mate 2022 mantiene la forma cuadrada característica de la marca, con bordes redondeados y acabado en plástico resistente. A diferencia del AirTag, que requiere comprar accesorios adicionales para engancharlo a llaveros o mochilas, el Tile Mate incorpora de serie un orificio pensado para colgarlo fácilmente en llaves, mochilas, maletas o incluso carteras. Esta sencillez es uno de sus grandes puntos fuertes.

Un buen alcance y un gran pero con la batería

El Tile Mate (2022) ofrece un alcance de hasta 76 metros gracias a la conectividad Bluetooth, una mejora respecto a generaciones anteriores y suficiente para la mayoría de situaciones del día a día. Es resistente al agua con certificación IP67, por lo que puede sobrevivir a salpicaduras e incluso a una inmersión accidental. El altavoz integrado emite un sonido suficientemente alto para localizarlo incluso si está escondido en una chaqueta o mochila, aunque no alcanza el volumen del modelo Pro de la misma marca.

Un cambio importante en esta versión es la batería: ahora es no reemplazable, pero promete una autonomía de hasta tres años, que no está nada mal. Cuando se agota, el dispositivo debe ser reemplazado por uno nuevo, algo que puede no convencer a quienes buscan una solución más sostenible, aunque Tile ofrece información para reciclarlo adecuadamente.

En cuanto a funcionalidades, el Tile Mate permite localizar objetos desde la app gratuita de Tile, disponible tanto en iOS como en Android. Si el objeto está dentro del alcance Bluetooth, basta con pulsar un botón en la app para hacerlo sonar. Si está fuera de rango, la app muestra la última ubicación conocida en un mapa y permite recurrir a la red de usuarios de Tile para intentar localizarlo. Además, el propio Tile Mate puede hacer sonar el teléfono, incluso si está en modo silencio, con solo pulsar dos veces su botón físico, una función que el AirTag no ofrece.

Una novedad práctica del Tile Mate (2022) es la inclusión de un código QR en la parte trasera. Si alguien encuentra tu objeto perdido, puede escanear el QR y acceder a la información de contacto que hayas configurado en la app, facilitando así la devolución del objeto. Este enfoque resulta especialmente útil en espacios públicos o durante viajes, donde la colaboración de terceros puede ser decisiva para recuperar tus pertenencias.

Respecto a las diferencias con el AirTag, el Tile Mate se presenta como una opción más económica y abierta. El AirTag, aunque ofrece una integración perfecta con el ecosistema Apple y una red de localización mucho más amplia gracias a la infraestructura de dispositivos iOS, está limitado exclusivamente a usuarios de Apple y se apoya en tecnologías como el chip U1 para una localización ultraprecisa, algo que el Tile Mate no incorpora. Sin embargo, para quienes buscan compatibilidad con Android o no quieren depender de un solo fabricante, el Tile Mate es la opción más lógica y flexible.

El Tile Mate también ofrece funciones premium mediante suscripción, como alertas de separación o la posibilidad de compartir el localizador con más de una persona, aunque la mayoría de sus funciones principales son gratuitas y suficientes para el usuario medio.