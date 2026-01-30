Adiós al frío polar al salir de la ducha: este split calienta el baño en tiempo récord (¡y cuesta menos de 50 euros!

Salir de una ducha caliente y que te envuelva aire helado es una de las sensaciones más desagradables en invierno: con este split eso se acabó.

Entrar en un baño frío por las mañanas es una de las sensaciones más desagradables del invierno, pero la tecnología actual permite solucionar este problema con mucha elegancia. El calefactor Origial AIRWARM WIFI es un modelo tipo split diseñado específicamente para anclarse en la pared, lo que ayuda a ahorrar espacio y mantener el aparato fuera del alcance de salpicaduras accidentales. Su acabado en color blanco y detalles en acero inoxidable le dan un aspecto moderno que encaja de maravilla con cualquier tipo de azulejo o decoración.

Este dispositivo cuenta con una resistencia cerámica PTC que permite generar aire caliente de forma casi instantánea desde el momento en que se enciende. Con una potencia máxima de 2000 W, es capaz de aclimatar estancias de hasta 20 metros cuadrados, por lo que resulta ideal no solo para baños, sino también para vestidores o dormitorios pequeños. Al ser un sistema cerámico, el calor que desprende es más uniforme y eficiente, manteniendo la temperatura de forma más estable que los calefactores tradicionales.

Actualmente, este modelo de Origial se vende en PcComponentes por menos de 45 euros, lo que supone un atractivo descuento del 30% respecto a su precio habitual. Es una oportunidad excelente para modernizar el sistema de calefacción del hogar con una marca que destaca por su buena relación entre prestaciones y coste. Al ser un producto propio de la tienda, se eliminan intermediarios y se asegura un control de calidad riguroso en cada detalle de su fabricación.

La conectividad es, sin duda, el punto más innovador de este equipo, ya que integra tecnología WiFi compatible con la conocida aplicación TUYA Smart. Esto significa que puedes encender el calefactor desde la cama a través de tu móvil para que el baño esté caliente cuando te levantes. Además, es totalmente compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, permitiéndote ajustar la temperatura con una simple orden verbal mientras te preparas para la jornada.

No pases más frío en el baño

Para garantizar un consumo responsable, el aparato ofrece dos niveles de potencia seleccionables: el modo ECO de 1000 W y el modo TURBO de 2000 W. También incluye una función de ventilador para mover el aire sin calentar, lo que puede ser útil en momentos puntuales de ventilación. Gracias a sus lamas oscilantes, el flujo de aire se distribuye de manera homogénea por toda la estancia, evitando que el calor se concentre únicamente en un punto muerto cerca del techo.

La seguridad es fundamental en ambientes húmedos, por lo que el AIRWARM cuenta con una certificación IP22 que garantiza su resistencia frente al goteo de agua y la condensación. Incluye además un sistema de protección contra el sobrecalentamiento y un bloqueo infantil para evitar que los más pequeños de la casa manipulen los ajustes. Es un equipo pensado para ofrecer tranquilidad total a las familias, cumpliendo con todas las normativas de seguridad para su uso en zonas de agua.

La programación es otro de sus fuertes, ya que permite establecer horarios diarios y semanales para que el calefactor funcione solo cuando realmente lo necesitas. Toda la información y los ajustes se visualizan con claridad en su pantalla LED frontal, aunque también puedes gestionarlo todo desde el mando a distancia incluido si no tienes el móvil a mano. Esta flexibilidad de control asegura que siempre tengas el mando de la situación, ya sea desde la propia habitación o desde la otra punta de la casa.

El montaje en pared es un proceso sencillo gracias al kit de instalación que viene incluido en la caja, permitiendo dejarlo fijo en pocos minutos. Sus dimensiones de 54 x 18,7 x 13,8 cm lo hacen lo suficientemente discreto para no estorbar, pero con el tamaño necesario para albergar un ventilador eficiente. Es una solución permanente que evita tener trastos por el suelo del baño, algo que se agradece especialmente en viviendas donde los metros cuadrados son limitados.

Contar con un climatizador inteligente en el baño eleva el confort diario a un nivel superior por una inversión realmente mínima. Es gratificante saber que la tecnología smart home ya está al alcance de todos para mejorar tareas tan cotidianas como la ducha diaria. El Origial AIRWARM WIFI demuestra que la eficiencia energética y la comodidad pueden ir de la mano sin necesidad de realizar grandes instalaciones ni desembolsos desorbitados.