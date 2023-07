7 camisas para hombre de menos de 30 euros que tienes que comprar antes de que se acaben las rebajas de Cortefiel

Las rebajas de verano son la mejor oportunidad para poner a punto nuestros básicos de fondo de armario e, incluso para adelantar compras de prendas para la próxima temporada. Así que, por mucho que ahora solo apetezca probarse bañadores (como este modelo de hombre disponible en 21 colores), apostar por abrigos y mangas largas nos ayuda a ahorrar dinero de cara al otoño. Las camisas de las rebajas de Cortefiel son buen ejemplo de ello, puesto que encontramos modelos de calidad con descuentos de hasta el 75%, para que el frío no nos pille desprevenidos o para encontrar tejidos más fresquitos para el verano (¡y para los eventos!).

Este es el caso de esta camisa de lino algodón, disponible en ocho colores (puesto que el noveno ya ha agotado existencias), que es una apuesta segura para las noches de verano: fresquita, elegante y cómoda. Pertenece a la colección de Cortefiel y, ahora, con una rebaja del 60%, puede ser tuya por 20 euros.

Al ser de un tejido fino, se puede remangar con facilidad y se adapta al movimiento. Cortefiel

Si nos centramos en estampados, las rayas son un básico para las camisas y este modelo es uno de nuestros favoritos de Cortefiel. Confeccionado en tejido coolmax, que evapora el sudor fácilmente, también es una buena opción estival a pesar de su manga larga. Está disponible en dos colores y solo cuesta 15 euros.

Ambos colores son tonalidades diferentes de azul. Cortefiel

Con un corte más ajustado, perfecto para los eventos, la camisa estampada de puntos, en contraste de blanco y azul también merece la pena en las rebajas de Cortefiel. Sobre todo, porque está al 75% de descuento. Igual que el modelo anterior, está fabricada con fibra coolmax para evaporar el sudor.

Es una opción ideal para acudir a cualquier evento elegante. Cortefiel

Otro básico que no debe faltar es una camisa Oxford, llamada así por su tejido de cesto, en uno o varios colores lisos que nos ayuden a completar cualquier look. Este modelo de Cortefiel, rebajado un 70%, está disponible en cinco colores (normalmente hay tres más, pero están sin stock). Entre ellos encontramos los clásicos beige y azul marino, pero también unos rompedores naranja y amarillo.

Un color muy veraniego que favorece a cualquiera. Cortefiel

Lo único que no nos encanta de las camisas es que son las máximas aliadas de las arrugas, por lo que lucirlas requiere pasarlas por la plancha, a no ser que optemos por modelos diseñados para evitarlo. Este es el caso de la camisa de vestir blanca con estructura que facilita el planchado, que ofrece un corte recto con el torso más ajustado y es de algodón. Esta opción, que no puede ser más cómoda, está rebajada un 50%.

Gracias a su tejido, no se arruga. Cortefiel

También merece la pena apostar por los cuadros en las camisas, más si encontramos modelos como este en tejido flamé de Cortefiel, que está rebajado un 70%. Esta confección ofrece un acabado suave y confortable. Perfecta para lucir cerrada o, como el caso del modelo, de forma más informal sobre una camiseta.

Una apuesta que encajará en el armario de otoño. Cortefiel

Esta camisa de lino, de manga corta y disponible en cuatro colores es una prenda versátil a la que sacar mucho partido (¡y solo cuesta 20 euros!): podemos llevarla cerrada o abierta con una camiseta debajo para adaptarla al look que consideremos. Eso sí, si te gusta, no tardes mucho en apostar por ella, ya no está disponible en todas las tallas, y no es de extrañar... ¡tiene una rebaja del 60%!

La manga corta es ideal para ir formal sin fallar a la elegancia. Cortefiel

