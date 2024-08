La odisea de dos viajeros para encontrar su maleta perdida: "Ha viajado de Madrid a Londres ocho veces"

Marco y su mujer residen en Miami, pero el 23 de julio decidieron viajar a Oviedo para pasar unos días con su familia. Cuando llegaron a Asturias, no encontraron su equipaje: la aerolínea lo había extraviado, y dio comienzo una odisea que, tras dos semanas de búsqueda, todavía continúa sin resolverse.

"Todavía no sabemos nada de las maletas. Me he quedado sin ropa", explica Marco. Así, lo único que pueden ver es la localización de su equipaje, pues tiene instalado un geolocalizador que permite a los dos viajeros seguir la travesía de su maleta desde su teléfono móvil.

"Tengo que esperar a que vuelva a Madrid"

"Ahora mismo está en Inglaterra", asegura el dueño, que también ha podido confirmar que la maleta ya ha viajado de Madrid a Londres y de Londres a Madrid hasta en ocho ocasiones. "Tengo que esperar a que regrese a Madrid, llamar de nuevo y a ver si me la entregan", explica el afectado.

Así, la pareja ya ha interpuesto una reclamación a la aerolínea que la extravió, y esperan poder recuperar su equipaje antes de regresar a su residencia en Estados Unidos. "Si no tengo la maleta, me imagino que me la tendrán que llevar a Miami", presagia Marco.