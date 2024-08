La hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra cumple tres años: "No hay nada más bonito que una niña ilusionada"

Georgia, la hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra, cumple tres años este miércoles. Es por ello por lo que el pasado fin de semana, la exconcursante de Supervivientes organizó una pequeña fiesta de cumpleaños con ambientación Disney en un parque acuático de Mallorca.

La hermana del futbolista Mauro Icardi ha contado en sus redes sociales que era la primera vez que la pequeña celebraba su cumpleaños con sus amigos y por eso quería hacer algo muy especial e inolvidable.

"No hay nada más bonito que un niño ilusionado y este año no me tocaba solamente ilusionar a una, sino a un grupito de pequeños que formaron parte del día a día de mi hija durante dos años: sus amiguitos del cole", ha escrito la que fuera concursante de GH VIP junto a un vídeo recopilatorio de la celebración.

La influencer ha revelado que hace un mes no sabía dónde celebrarlo y que estaba un poco agobiada. Sin embargo, gracias a las recomendaciones de unas amigas, al final lo festejó en un parque acuático repleto de piscinas infantiles, animales y con un increíble espectáculo de delfines.

"No pudo haber salido mejor. Iría a celebrarlo allí cada año. Hemos pasado un cumple increíble", ha revelado la creadora de contenido. Ivana Icardi no ha hecho alusión en ningún momento al padre de su hija, Hugo Sierra, que al parecer no acudió a la celebración. Icardi y Sierra se conocieron en Supervivientes y pronto se dejaron llevar por la pasión que surgió en el reality.