Lo nuevo de Rosalía se llama 'Brand New Día', una colaboración con Lisa, del exitoso grupo K-pop Blackpink

Rosalía viene con nueva música y el estreno está a vuelta de la esquina. Con más ganas que nunca de escuchar las nuevas canciones de la artista catalana, el nerviosismo por escuchar sus nuevos sonidos está más que patente en las redes sociales.

Son muchos los frentes abiertos que tiene Rosalía y bastantes las pinceladas que nos va dejando a modo de pista en cada una de sus apariciones. Sin ir más lejos, ayer, la Motomami más internacional compartió en un directo de Instagram unos cuantos segundos de lo que será uno de sus nuevos temas.

Y, atención, porque Rosalía no da puntada sin hilo: Todo esto puede parecer inocente, pero detrás de su live en las redes y tras cada aparición de la artista hay una más que estudiada campaña de marketing que ya está comenzando a funcionar a toda máquina de cara a su próximo e inminente lanzamiento que está enloqueciendo a los fans.

Un lanzamiento internacional inminente

Ayer, también se pudieron ver estos carteles en los que se podría estar dando por sentada la esperada colaboración entre Rosalía y Lisa, una de las integrantes de Blackpink.

Brand New Día, así se llamaría esta canción en la que la autora de Malamente colaborará con la estrella del K-pop mezclando el inglés y el castellano no solo en el título del tema si no también en la letra.

Podrían tener hasta el videoclip grabado

Por si este cartel fuese poco, en el anuncio que ha compartido la artista tailandesa aparecen dos símbolos entrelazados: una estrella, con la que se identificaría a la rapera, y una rosa, que representaría a Rosalía.

Escuchando los dos adelantos y viendo lo rápido que Rosalía pausó la reproducción de la canción en su directo en Instagram... ¿se trataría de la misma canción? El cambio de ritmo que se puede escuchar encaja a la perfección y los sintetizadores también. Además, si vemos con atención el vídeo de Rosalía, podríamos intuir que ya estaría grabado hasta el videoclip del tema porque si nos fijamos bien, parece que Rosalía está reproduciendo el audio desde un archivo de vídeo en su ordenador.