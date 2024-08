Turull da a entender que Puigdemont volverá a España en los próximos días de incógnito

Junts ha dado a entender este martes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, volverá a España en los próximos días de incógnito, sin especificar "hora y lugar", ya que "sería de una ingenuidad salvaje dar detalles" de su regreso, además de ponerlo fácil para que lo puedan detener.

El secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en TV3, ha considerado que su vuelta "será una gran victoria del independentismo" y ha negado que haya un pacto para que los Mossos lo arresten. "No viene a dejarse detener", ha señalado, para añadir que cree que el expresidente debería entrar por la puerta central del Parlament como el resto de diputados, pero que no darán más detalles: "Si empezamos a decir 'entrará por esta puerta, a esta hora', etcétera, pues evidentemente sí que entonces sería 'este viene a ponerlo fácil para que lo puedan detener'".

Además, ha avanzado que el grupo pedirá la suspensión del pleno de investidura de Salvador Illa si el expresidente catalán es arrestado. "Habrá un diputado que no podrá ejercer sus derechos políticos con plenitud, en un pleno de enorme trascendencia", ha explicado.

También ha defendido que Puigdemont tendría que haber sido uno de los beneficiarios de la ley de amnistía, pero desde el Tribunal Supremo sostienen que la acusación de presunta malversación por el referéndum del 1 de octubre de 2017 no es amnistiable. Es por eso que sospechan que será detenido una vez cruce la frontera.

Ante esta posibilidad, Turull ha advertido al PSOE que si se produce el arresto y "mira hacia otro lado" habrá que "replantear" el apoyo de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. "Actuaremos en consecuencia", ha avisado.

Niega que se responsabilice a ERC de su arresto

El secretario general de Junts ha ironizado sobre los "problemas de comprensión lectora" de ERC, que reclama unas disculpas de Puigdemont por decir en una carta abierta que su detención es más posible después de que los republicanos decidieran apoyar la investidura de Illa como presidente. "Junts per Catalunya no hace responsable" a ERC de una detención, según Turull, sino que Puigdemont solo dice que la decisión de ERC posibilita un pleno de investidura al que Puigdemont acudirá, por lo que se expone a que le detengan, así que Turull defiende que no se debe rectificar algo que no se ha dicho.

Turull no está sorprendido de que las juventudes de ERC decidieran el lunes apoyar el acuerdo ERC-PSC para investir a Illa, porque considera que ya estaba decidido. "Que no sea una sorpresa no quiere decir que no veamos como un grave error histórico lo que se está perpetrando", ha añadido.

El dirigente de Junts ha reiterado que se siente fuerza central del independentismo y que, por eso, va a "aún abrise más" a todos los independentistas, para que todos se sientan reflejados por su partido.