Juanes presume de músculos a sus 52 años junto a su hijo Dante y suben la temperatura en redes: "De tal palo... tal astilla"

Juanes ha sorprendido sus seguidores con su última publicación en las redes sociales. El cantante ha compartido un vídeo entrenando con su hijo Dante, en el que ambos han querido presumir de músculos.

El artista se encuentra en muy buena forma física a sus 52 años, ya que aparenta hacer ejercicio con frecuencia. Es por ello que no ha dudado en compartir su rutina de entrenamiento a través de Instagram, dejando a sus fans con la boca abierta.

"Aquí entrenando con @dantemonococo para ver si se me pega el colágeno🤣", es el texto con el que Juanes ha acompañado el vídeo donde se graba haciendo un ejercicio de dominadas y marcando músculo frente al espejo.

Todo ello acompañado de su hijo, que con tan solo 15 años de edad ha sorprendido de igual manera a los internautas debido a su desarrollo físico siendo tan solo un adolescente.

El vídeo ha recibido cientos de comentarios por parte de sus seguidores en los que han elogiado tanto al cantante como a su hijo por sus cuerpos y han bromeado sobre lo que hay debajo de su "camisa negra", en referencia a la popular canción del artista.

"¿Que le pasa a Juanes? Ahora me gusta más", "Ok, me vuelvo al gym", "Juan, ¡eres como los buenos vinos! ¡Papacito!" "Vea todo lo que había debajo de la camisa negra y nunca lo supimos", "De tal palo... tal astilla", son algunos de los mensajes.