"Nos sobran porteros buscando negocio": otros sindicatos policiales cargan contra el pacto con Desokupa

La Confederación Española de Policía (CEP) ha cargado este lunes contra el pacto de la polémica entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policías (SUP), por el que la empresa capitaneada por Daniel Esteve formará a 30.000 agentes.

En un mensaje compartido en X, CEP ha hecho hincapié en que los policías no necesitan a nadie de fuera que les enseñe a hacer nuestro trabajo. "Tenemos instructores profesionales y cualificados y nos sobran porteros buscando negocio. Alguien ha cometido un error gravísimo faltando al respeto a compañeros y a todo el cuerpo", ha sentenciado.

En el mismo mensaje, ilustrado con un vídeo sobre la Policía Nacional, el sindicato ha afirmado que toda formación es poca, pero "de la mano de profesionales de la Policía, que los hay y ellos sí conocen el marco operativo y normativo de esta profesión".

No han sido los únicos en alzar la voz ante el acuerdo anunciado. El socio de Gobierno Sumar ha reclamado al Ministerio del Interior la ilegalización de Desokupa alegando que no pararán "hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado". El partido fundado por Yolanda Díaz ha señalado también en X que no se pueden tolerar "grupos parapoliciales".

En este sentido, el Ministerio del Interior ya estudiaba este lunes si abrir un expediente al convenio suscrito entre SUP y la empresa. Según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se trata de cursos no homologables que "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía (DGP)", y han aclarado que la formación de la Policía es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario.

Desokupa impartirá el curso a través de su Club Desokupa, creado con la finalidad de ofrecer formación en materia de seguridad. Esteve explicaba este lunesque es un curso de formación de defensa personal muy real. "Vamos a enseñar a defenderse tanto a civiles como a policías. Podemos hacer cursos de hasta 500 policías a la vez con 18 formadores", señalaba.