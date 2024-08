Candela Serrat y Daniel Muriel han sido padres de un niño llamado como él

Candela Serrat y Daniel Muriel se han convertido en padres por segunda vez el día 2 de agosto. Según ellos mismos han anunciado, se trata de un niño, llamado como su padre.

Los dos actores eran ya padres de una niña, Mérida, que acaba de cumplir cuatro años.

"Dani Serrat Muriel. 2/08/2024. No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir. El nombre del amor de mi vida x2, pero con nuestro familiar twist. Mi cuarteto. Us estim-ho fort", ha dicho la actriz.

El pequeño, que igual que su hermana lleva cambiado el orden de sus apellidos, ha suscitado una oleada de felicitaciones en las redes sociales de parte de muchos amigos del mundo de la televisión y del teatro.

Candela, hija pequeña de Serrat y de su segunda mujer, Candela Tiffón, ha estado al pie del cañón hasta el último momento. Hasta el 31 de mayo estuvo de gira con La isla del aire, una obra de Mario Gas.