El escándalo de Anna Barrachina, la hija secreta de Álvaro Muñoz Escassi que se ha convertido en su protectora

Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a colocarse en el centro de todas las polémicas tras anunciar su ruptura con María José Suárez y haber aparecido junto a la actriz Hiba Abouk en una de las populares fiestas de 'El Turronero'.

Puesto que se ha convertido en el tema de moda de este verano, los diferentes programas de televisión se han esforzado en recordar el pasado de infidelidades con el que cuenta el jinete. Así, en medio de la tormenta mediática, Escassi habría encontrado dos grandes apoyos: su expareja y madre de su hijo, Lara Dibildos, y su hija Anna Barrachina.

Quién es Anna Barrachina

Natural de Alemania, Anna nació en 1996 y es fruto de una relación esporádica entre el jinete y Mercedes. La pasión por los caballos fue la que unió a los padres de la joven que, ahora, se ha convertido en la defensora del jinete.

Sin embargo, Álvaro Muñoz Escassi no supo que había sido padre de Anna hasta cuatro años después del nacimiento de esta, cuando volvió a encontrarse con Mercedes y, por primera vez, vio a la niña a quien, inmediatamente, reconoció como su hija.

Así, durante una entrevista en ¡De viernes!, Escassi apuntó: "Yo me enteré de que era mi hija porque me enteré, no porque me lo contara la madre, cuando ya tenía cuatro años. Yo llegué un día a la cuadra donde estaba la madre y vi a esa niña de cuatro años al lado de su hermana".

Desde ese momento, aunque en la distancia, el jinete asumió sus funciones como padre de Anna, con quien mantuvo siempre una estrecha relación tanto con ella como con la familia de esta. Escassi se convirtió, de esta forma, en una especie de padrino para Anna, que no supo que el jinete era su padre hasta que cumplió 19 años.

Así es Anna Barrachina

Con el objetivo de fortalecer su relación con Escassi, Anna Barrachina se mudó a España con su padre. En nuestro país, la joven ha demostrado ser una gran apasionada del mundo del arte y, así, ha trabajado como galerista. Además, comparte con su padre la amor por la hípica.

En lo que se refiere a sus redes sociales, Anna Barrachina cuenta con más de 28.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra sus creaciones artísticas y difunde su trabajo como pintora.